Decathlon amplía su oferta con nuevas propuestas de calzado de filosofía 'barefoot'. - DECATHLON

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de distribución de material deportivo Decathlon ha incorporado a su catálogo nuevas opciones de calzado de filosofía 'barefoot' destinadas a adultos y a público infantil, que permitir el movimiento del pie de manera natural y que se ha extendido actividades como las caminatas, entrenamientos y la movilidad diaria.

Según ha informado la compañía, este tipo de calzado se caracteriza por contar con una suela fina y flexible, así como con una horma más amplia para facilitar el movimiento y apoyo de los dedos. Asimismo, suele incorporar 'drop' cero para mantener el talón y la puntera a la misma altura, por lo que se ha recomendado una introducción progresiva para la adaptación del pie en personas no acostumbradas.

Entre las novedades de la gama para mujer se han incluido los modelos MTNG Free mia, Merrell Wrapt y Coqueflex Merceditas. Por su parte, la selección para hombre ha integrado las propuestas Xero Shoes Nexus Knit, Paredes Baldomar y Coqueflex Lona.

Para el segmento infantil, la firma ha sumado las opciones Stepper first, Crawler hybrid y Joma Jr Barefoot 26. Estas alternativas están orientadas a familias que buscan un desarrollo natural del pie durante la actividad deportiva y el juego de los más pequeños.