Decathlon apuesta por el formato sitcom en redes para animar a volver al fitness. - DECATHLON

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decathlon apuesta por el entretenimiento con el lanzamiento de una mini 'sitcom' digital para animar a las personas a volver a entrenar, en un momento en el que los contenidos en redes sociales evolucionan hacia formatos cada vez más narrativos.

En ocasiones ese primer impulso puede ser algo tan cotidiano como estrenar un nuevo 'outfit' deportivo. Bajo el concepto creativo 'estrenar y entrenar', la marca convierte ese momento, tradicionalmente asociado al final del proceso de compra, en el verdadero inicio de la experiencia deportiva.

La campaña se materializa en una serie corta de dos episodios protagonizada por la creadora de contenido Violeta Mangriñán y la entrenadora Crys Dyaz, embajadora de Decathlon.

El hilo conductor de la historia conecta directamente con el concepto creativo de la campaña. A lo largo de los episodios, el momento de estrenar equipamiento deportivo se presenta como el pequeño ritual que marca el comienzo de algo nuevo.

Lejos de plantear el fitness desde la exigencia o el rendimiento, la propuesta de Decathlon busca normalizar el proceso de volver a entrenar, poniendo el foco en quienes retoman el deporte después de un tiempo: tras una etapa intensa de trabajo, después de ser madre o padre, o simplemente tras haber perdido la rutina.

En ese contexto, estrenar se convierte en un gesto simbólico: una forma de verse a uno mismo preparado para empezar de nuevo.

EL AUGE DEL FORMATO SITCOM EN REDES

El proyecto se inspira en una tendencia cada vez más presente en redes sociales: contenidos que mezclan entretenimiento y narrativa episódica, con códigos cercanos al reality o la comedia de situación. Un formato especialmente efectivo en España, donde el público ya está acostumbrado a consumir historias con continuidad y personajes reconocibles.

A través de un tono ligero y humorístico, la serie retrata una situación con la que muchas personas pueden identificarse: querer volver a entrenar, pero encontrar siempre alguna excusa para posponerlo.

La dinámica entre ambas protagonistas refleja precisamente ese contraste: por un lado, la motivación y energía de una entrenadora; por otro, las dudas y cierta resistencia inicial de quien lleva tiempo sin entrenar.

"Con esta campaña queríamos acercarnos a una realidad muy común: muchas personas quieren volver a entrenar, pero a veces necesitan ese pequeño empujón para hacerlo. El insight de estrenar y entrenar nace precisamente de ahí. Estrenar equipamiento deportivo puede ser ese primer gesto que te pone en movimiento. Con el formato sitcom buscamos contarlo con una historia cercana y reconocible, porque creemos que el deporte también puede comunicarse desde la naturalidad y el humor", explicó Francesca Musacchio, directora de Marketing de Decathlon España.