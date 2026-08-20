Decathlon consolida su presencia en Barcelona con una nueva tienda en el corazón de L'Eixample. - DECATHLON

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha inaugurado este jueves una nueva tienda en el distrito barcelonés de L'Eixample, situada en el carrer del Consell de Cent, y para celebrarlo los 200 primeros clientes con cuenta Decathlon Member que realicen una compra en ella recibirán un regalo.

Con la apertura de este espacio de más de 480 metros cuadrados de superficie bajo el formato City, la compañía alcanza las 18 tiendas en la provincia de Barcelona y consolida su posición como referente dentro del ecosistema deportivo de Cataluña con 28 establecimientos.

Su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, concretamente en pleno corazón de la milla de oro de L'Eixample, facilita el acceso al deporte tanto a los vecinos y vecinas del barrio como a quienes visitan a diario esta histórica zona de la ciudad.

La oferta deportiva del nuevo espacio da respuesta a la demanda de la comunidad con una selección de productos centrada en el running, la natación, los deportes de montaña, el fitness, el pádel y el fútbol, con una excelente relación valor-precio en toda su oferta. Con esta propuesta, Decathlon reafirma su propósito de facilitar el deporte a todos los niveles de práctica y elevar la satisfacción de los deportistas en cada compra.

Además, la tienda incorpora la nueva imagen de la compañía, que incluye una mejora integral de la experiencia del cliente y un salto cualitativo en la digitalización física, como la implementación de etiquetas electrónicas en los lineales del establecimiento.

La compañía refuerza su compromiso con la creación de empleo local con un equipo de 13 colaboradores apasionados del deporte que ofrecen asesoramiento cercano y personalizado a los deportistas locales y visitantes. En este sentido, Decathlon apuesta por la formación continua como pilar clave de su modelo de gestión de personas, fomentando el desarrollo de habilidades y la adquisición de competencias que les permitan progresar dentro de la empresa.

La directora del nuevo establecimiento, María José Menacho Cintas, afirmó que abrir una nueva tienda en una zona tan histórica de Barcelona es "un motivo de orgullo para todos". "Llegamos con la ilusión de ser un punto de encuentro y un motor de bienestar para los vecinos y vecinas de L'Eixample. Este nuevo establecimiento es una prueba más del compromiso por estar cada vez más cerca de la comunidad local y los visitantes de la zona", añadió.

La compañía lleva años apostando por la omnicanalidad dentro de su modelo de negocio. De este modo, el establecimiento potencia la experiencia de usuario permitiéndole realizar su compra entre toda la oferta online de Decathlon y elegir la opción de 'Recogida en tienda', disponible desde 1 hora. Además, ofrece algunos servicios circulares como segunda vida, taller y alquiler, con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso y reforzar así el compromiso de la compañía con la accesibilidad y la circularidad.

Por otro lado, para minimizar el impacto ambiental del espacio, la tienda integra soluciones de alta eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico, entre otras medidas.

El horario de apertura habitual (de lunes a sábado) de Decathlon City Consell de Cent será de 9.00 a 21.00 horas y de 9.00 a 22.00 horas durante el periodo de verano. Además, en días festivos aperturables, el horario será de 12.00 a 20.00 horas.