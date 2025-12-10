'Decathlon' estrena el próximo sábado la nueva imagen de su histórica tienda de Alcorcón

Iamgen de la tienda de Decathlon en Alcorcón - DECATHLON

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) - 'Decathlon', la marca deportiva mundial multiespecialista, estrenará el próximo sábado 13 de diciembre. desde las 11.00 hasta las 18.00 horas, su nueva imagen en la histórica tienda del sur de Madrid, ubicada en Alcorcón.

El espacio, que lleva más de 30 años siendo referencia para los vecinos y vecinas de todo el sur de Madrid, se presenta ahora con una imagen totalmente renovada, y para festejarlo, 'Decathlon' ha preparado una jornada muy especial en la que transmitirá la esencia de la renovada tienda a los madrileños y madrileñas a través de actividades, sorpresas y un ambiente único.

Así, según informó la compañía este miércoles, se desarrollarán exhibiciones de 'freestyle' de fútbol, desafíos de precisión y control del balón y diversos retos de pádel, donde los participantes podrán conseguir diferentes premios.

Con el objetivo de disfrutar en comunidad y, como no, con deporte, el evento contará con varios invitados muy especiales como José Antonio Cacho (Cacho01), Chaimaa Khouya (Chaimaa.fs), Mario Méndez y Alba Horcajuelo. Además, los 200 primeros clientes que realicen una compra y tengan cuenta de miembros de 'Decathlon' recibirán un regalo.

Ubicada en la Avenida Europa del municipio madrileño, y con 3.680 m2 de superficie comercial, el nuevo espacio "refleja el espíritu moderno y cercano de la compañía e incorpora su nueva imagen de marca". Entre las disciplinas deportivas más destacadas en la tienda se encuentran el 'running', la natación, el 'fitness' o los deportes de montaña. Asimismo, el horario de apertura del establecimiento será de lunes a sábado y domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 21.00 horas.