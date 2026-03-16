Decathlon impulsa su plan de expansión en España con 10 aperturas en la primera mitad de 2026. - DECATHLON

La compañía arranca el año con tiendas nuevas en Galicia, Valencia, Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y Madrid

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS

Decathlon, la marca multideporte mundial, arranca la primera mitad de 2026 impulsando su plan de expansión en España con la apertura de 10 nuevas tiendas en Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, según informa en un comunicado.

El mayor proyecto de aperturas a nivel nacional de los últimos años permitirá a Decathlon crear más de 100 empleos directos, además de llegar a 2,3 millones de personas.

Asimismo, estos nuevos establecimientos incorporarán en total más de 5.200 metros cuadrados de superficie comercial deportiva en el país, situándose la mayor parte de ellos en el centro de las ciudades.

Para Borja Sánchez, CEO de Decathlon España, Decathlon lleva décadas acompañando a los deportistas españoles en su día a día, y 2026 marca un "punto de inflexión" en su evolución en España. "Estamos impulsando nuevas aperturas en el centro de las ciudades con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más cercana, ágil y personalizada, elevando la satisfacción de nuestros clientes y facilitando que cada vez más personas vivan el deporte de forma accesible", manifestó.

Una de las señas de identidad de este plan de expansión es la apuesta de Decathlon por tiendas urbanas, establecimientos situados en el corazón de las ciudades que ofrecen una experiencia de compra más ágil, accesible y especializada.

A lo largo de la primera mitad del año, Decathlon abrirá 7 nuevos establecimientos en formato City: Ourense, Valencia (CC Arena) - , Córdoba, Madrid y tres tiendas en Barcelona.

Además, Decathlon reabrirá su tienda Pop Up de Cullera en marzo, un establecimiento estacional concebido para acercar la práctica deportiva a destinos con una alta actividad durante determinados periodos del año. La buena acogida de este formato ha impulsado a la compañía a seguir ampliando este modelo con 3 nuevas aperturas Pop Up en Mogán, Magaluf y Chiclana para reforzar la proximidad con los deportistas en meses clave.