Decathlon lanza su campaña de Vuelta al Cole con la embajadora Verdeliss

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de distribución deportiva Decathlon ha presentado su nueva campaña audiovisual para la Vuelta al Cole, una iniciativa protagonizada por su embajadora Verdeliss que sitúa a los colaboradores en el centro de la estrategia comunicativa como responsables de solucionar las necesidades de las familias durante el regreso a la rutina.

El proyecto audiovisual se enmarca dentro del concepto 'Preparados, listos, Decathlon', con el que la marca busca acompañar a los usuarios en los diferentes momentos en los que el deporte forma parte de su vida cotidiana.

En esta ocasión, la campaña muestra cómo los trabajadores de la firma dan respuesta a los requerimientos de las familias en septiembre, desde la adquisición de material escolar hasta la elección de equipamiento deportivo.

La Chief Marketing Officer de España en Decathlon, Francesca Musacchio, ha destacado que la compañía ha vuelto a poner a los empleados en el centro de la iniciativa por considerar que constituyen uno de los "grandes valores diferenciales" de la empresa.

Asimismo, la directiva ha señalado que el personal de tienda hace tangible la promesa de la firma al estar cerca de los clientes y conocer el ámbito deportivo para ofrecer las soluciones adecuadas.

Como paso previo al lanzamiento del spot, la marca inició la acción publicitaria en las calles de Madrid mediante la instalación de dos lonas inspiradas en los grupos de mensajería instantánea de padres de alumnos. A través de este soporte exterior, Decathlon reflejó con tono humorístico las conversaciones habituales que se multiplican entre las familias al término de la temporada estival.

Además de abordar el inicio de las clases, las distintas piezas de la campaña extienden su foco hacia la organización de las actividades extraescolares de los menores y el retorno a la práctica de actividad física por parte de los adultos. De este modo, la propuesta audiovisual refleja la recuperación de los hábitos saludables y la reincorporación de la rutina deportiva en los hogares tras las vacaciones.