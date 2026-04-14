'Decathlon' lanza una nueva una gama de productos energéticos desarrollada conjuntamente con el Decathlon CMA CGMCGM

Imagen de un gel de la gama '1:0.8' de Decathlon - DECATHLON

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon', la marca multideporte mundial, anunció este martes el lanzamiento de '1:0.8', una nueva gama de productos energéticos desarrollada conjuntamente con el equipo ciclista Decathlon CMA CGM para mejorar el rendimiento".

Esta gama está "diseñada para maximizar los niveles de hidratos de carbono en los deportistas de élite, lo que les permite alcanzar hasta 120 g por hora y, de este modo, mantener la energía necesaria para el rendimiento durante más tiempo", apuntó la compañía.

Desarrollada en colaboración con el equipo Decathlon CMA CGM, concretamente con sus deportistas de élite y el jefe de nutrición Julien Louis, la gama aplica los últimos avances de la ciencia de la nutrición deportiva a un sistema de alimentación completo basado en la proporción de glucosa y fructosa de '1:0,8'.

El resultado son cuatro familias de productos complementarios, con un total de diez productos, ahora a disposición de los deportistas aficionados, tanto para el entrenamiento como para la competición.

Diseñada por los ingenieros nutricionistas internos de 'Decathlon', en colaboración con los deportistas del equipo Decathlon CMA CGM, y probada además por más de 500 consumidores, "esta gama tiene como objetivo poner la nutrición deportiva al alcance del deportista aficionado".

De este modo, durante 12 meses, ciclistas profesionales y aficionados sometieron la gama a exigentes pruebas para perfeccionar los perfiles de sabor, la textura, la digestibilidad y el envase. A partir de esta exhaustiva investigación y de los comentarios recibidos, 'Decathlon' ha desarrollado la gama de nutrición con la proporción '1:0,8' más completa del mercado, lo que permite a los deportistas variar el formato, la textura y el consumo en función de la intensidad, la duración y las preferencias personales. "Esta gama se ha diseñado pensando específicamente en nosotros y en nuestras necesidades deportivas", afirma Nicolas Prudhomme, ciclista profesional del Decathlon CMA CGM.

La gama '1:0.8' se basa en la sencillez y la calidad, con una breve lista de ingredientes que incluye únicamente aromas naturales y sin conservantes. Diseñada para deportistas que ingieren grandes cantidades durante los entrenamientos y las competiciones, ofrece solo los ingredientes esenciales en cuatro familias de productos complementarias: geles (40 g de carbohidratos por unidad), gominolas de fruta (35 g de carbohidratos por unidad), barritas (30 g de carbohidratos por unidad) y mezclas de bebidas con carbohidratos (30/60 o 90 g de carbohidratos por cada 500 ml).

Todos los tipos de productos comparten la misma proporción de glucosa y fructosa (1:0,8) y están disponibles en una gran variedad de sabores, lo que permite a los deportistas personalizar su alimentación energética sin dejar de seguir una estrategia de alimentación coherente.

"Estos productos están destinados a complementar el aporte energético durante la actividad física intensa y prolongada. Deben consumirse como parte de un estilo de vida saludable y de una dieta variada y equilibrada", advierte igualmente 'Decathlon'.

Durante décadas, la alimentación para deportes de resistencia se regía por una regla sencilla de consumir carbohidratos para mantener el rendimiento ya que estos "son el combustible principal para el rendimiento en la mayoría de las modalidades deportivas", según Julien Louis, responsable de Nutrición del Decathlon CMA CGM, que recalca que "aportan la energía que los músculos activos necesitan para generar movimiento y mantener la intensidad". "En cuanto el esfuerzo supera una intensidad muy baja, los carbohidratos se convierten en la fuente de energía predominante, desempeñando un papel mucho más importante que los lípidos", añade Louis.

La nutrición tradicional para la resistencia se ha basado en una proporción de 2:1 entre glucosa y fructosa, lo que permite a los deportistas consumir aproximadamente 90 gramos por hora. 'Decathlon' recalca que en la actualidad las investigaciones muestran que, durante esfuerzos de resistencia superiores a tres horas, son capaces de absorber hasta 120 gramos de carbohidratos por hora, siempre que se suministren con una proporción de glucosa y fructosa de '1:0,8', que optimiza el uso de los carbohidratos y el confort gastrointestinal mediante el uso de múltiples carbohidratos transportables para aumentar aún más la ingesta de carbohidratos.

Para aplicar estos conocimientos científicos a la práctica, la marca de equipamiento deportivo ha creado esta gama '1:0,8', cuyo nombre hace referencia a la proporción común a todos los productos, que mejora el aporte energético para la resistencia de los deportistas, incluidos los del Decathlon CMA CGM.

"Queríamos ofrecer el mayor aporte posible de carbohidratos y, al mismo tiempo, reducir al mínimo las molestias digestivas, todo ello manteniendo una fórmula lo más sencilla y natural posible", subraya Wim Devos, responsable de Productos de Nutrición Deportiva en 'Decathlon Francia'.

La compañía asegura que, "en consonancia" con su misión "de hacer que el deporte sea accesible para todos", "es consciente de que la nutrición deportiva de alto rendimiento suele tener un precio elevado" y por ello considera "competitivo" el coste aproximado de 2,5 euros por cada 40 gramos de carbohidratos de esta gama, de cara a "seguir siendo accesible para el entrenamiento y permitir que todos los deportistas pongan en práctica estrategias de hidratación, una parte esencial de un entrenamiento intestinal eficaz".

"Esto significa que los deportistas pueden entrenar su estrategia de hidratación de la misma manera que entrenan sus piernas. Con la gama '1:0,8', 'Decathlon' ofrece energía de alto rendimiento, reducida a lo esencial y a un precio asequible. Esto contribuye a que la alimentación diaria se convierta en una parte natural y sin esfuerzo del proceso de entrenamiento de todo deportista", sentenció la compañía.