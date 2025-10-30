'Decathlon' presenta sus imprescindibles para el invierno para proteger del frío a toda la familia

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' aprovecha la bajada de las temperaturas para presentar sus imprescindibles para esta época del año, "una selección de prendas que combinan confort, abrigo y libertad de movimiento para disfrutar de un invierno activo".

La compañía recuerda que "cuando llega el invierno, también crecen las ganas de quedarse en el sofá, bajo una manta y con una buena película" y que es un momento en el que "los planes familiares durante esta época del año pueden ser igual de especiales, o incluso más que los del resto del año" a través de escapadas a la nieve, salidas a la montaña o incluso paseos por la ciudad para ver las luces navideñas que "se convierten en momentos únicos para disfrutar en familia".

Por eso, para 'Decathlon' "es fundamental contar con un fondo de armario invernal que ayude a protegerse de las bajas temperaturas sin renunciar al confort ni a la diversión", motivo por el que ofrece varios opciones que "combinan comodidad, durabilidad y estilo" desde forros polares cálidos, "ideales para moverse con libertad incluso en los días más fríos", calzado impermeable, "que mantiene los pies secos y confortables en cualquier plan al aire libre", hasta accesorios como guantes, calcetines térmicos y gorros.

La marca de equipamiento deportivo ofrece todo lo necesario para que toda la familia pueda seguir activa y disfrutar del invierno, haga el tiempo que haga con esenciales pensados para acompañar a grandes y pequeños en cada aventura invernal.

Así, para los niños, "e aliado perfecto" para que no pasen frío y estén cómodos durante todo el invierno es el 'Quechua MH100', el forro polar de montaña y 'trekking' con un precio "accesible" (5,99 euros), que es "ligero, suave y resistente" y que permite moverse con total libertad en cualquier plan al aire libre. Además, el complemento para los pies pueden ser las zapatillas 'Quechua NH500', "resistentes, cómodas y con suela adherente", y que están a un precio de 19,99 euros.

Para los adultos, los forros polares 'Quechua MH100' (9,99 euros) para hombre y mujer "son el básico perfecto para mantenerse abrigado en cualquier plan de invierno" gracias a su tejido ligero y cálido, que permite moverse con total libertad, tanto en escapadas por la montaña como en paseos urbanos o actividades al aire libre.

A su lado, las zapatillas de senderismo impermeables 'Quechua NH100' (9,99 euros) son el complemento ideal con una membrana que mantiene los pies secos incluso bajo la lluvia, suela de alta adherencia y un diseño cómodo pensado para caminar por montaña, bosque o ciudad

"En definitiva, el invierno es la temporada perfecta para compartir momentos en familia y disfrutar del aire libre incluso con bajas temperaturas. Y no hay mejor compañía para ello que los productos esenciales de 'Decathlon'", remarca la compañía.