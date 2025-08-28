Decathlon presenta sus opciones para hacer deporte en familia con su campaña 'Back to Sport'

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decathlon quiere hacer más sencillo el final del verano y la vuelta a la rutina escolar y laboral, y opta por transformar ese momento en una oportunidad y la ocasión perfecta para recuperar hábitos saludables y reencontrarse con el deporte.

Con ese propósito, la compañía presenta su campaña 'Back to Sport', "pensada para inspirar a toda la familia a moverse más en el día a día y disfrutar del deporte como fuente de bienestar físico, mental y emocional".

El mensaje de la campaña es claro: "Es hora de moverse". Y para Decathlon no hace falta mucho para conseguirlo, tan solo empezar por pequeños gestos como caminar hasta el colegio, salir a correr al terminar el día o realizar ejercicios sencillos en casa pueden marcar la diferencia. Por este motivo, a la hora de renovar algunas piezas clave para motivarte en este regreso, la compañía comparte una selección de básicos atemporales para retomar el ruedo y volver al deporte de la mejor manera.

Así, dispone de productos, todos unisex, ideales para niños y niñas para la hora de volver al cole como un buen pantalón de chándal "indispensable' y "cómodo, práctico y perfecto para acompañarles en todas sus actividades y disponible en una variedad de colores". También están las gafas de natación 'Ready', "ideales para iniciarse en la piscina", y unas zapatillas de velcro prácticas para el día a día y "diseñadas para respetar el desarrollo de los niños en edad de crecimiento".

De cara a la vuelta al 'running', Decathlon apuesta por prendas ligeras y transpirables como el pantalón corto 'Kiprun Run 500 Dry' o unas zapatillas como las 'Kiprun Cushion 500', diseñadas para amortiguar el impacto en cada zancada.

Para entrenamientos en casa, la rueda abdominal es el aliado ideal para mantener la forma sin tener que moverse de casa, mientras que para quienes prefieren el agua, las gafas de natación 'Bfit' están diseñadas para ofrecer un ajuste perfecto y una visión clara bajo el agua, combinando comodidad y estilo "para que cada sesión de natación sea tan efectiva como placentera".

De cara a las mujeres, ya sea en casa, en el gimnasio o al aire libre, las bandas elásticas textiles permiten entrenamientos rápidos y efectivos, y el pantalón de yoga 'Breathe' se adapta desde una clase de yoga hasta un paseo activo o un entrenamiento en casa. Para volver a la natación, el bañador 'Kamily 500' ofrece sujeción y confort, haciendo que cada sesión en el agua sea más agradable y motivadora.

Decathlon recuerda que "practicar actividad física no solo fortalece el cuerpo, también ayuda a gestionar el estrés y mejora el estado de ánimo" y por este motivo "qué mejor momento para empezar ese compromiso a largo plazo con el movimiento y el bienestar integral".

"Con productos accesibles, cómodos y adaptados a todas las edades y niveles, Decathlon facilita el deporte y lo promueve como parte natural de la vida diaria, ayudando a que cada persona encuentre su propia forma de disfrutarlo y vivir una vida activa", recalca la compañía.