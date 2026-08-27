Decathlon refuerza su presencia en Andalucía y suma su cuarta tienda en la provincia de Granada.

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, inaugura este jueves su nueva tienda en Granada, Decathlon City Nevada, un establecimiento situado en el centro comercial Nevada Shopping, a menos de una hora tanto de las pistas de esquí de Sierra Nevada como de la costa granadina, que abrirá sus puertas a partir de las 17.00 horas.

Con la apertura de este establecimiento de 800 m2 de superficie, la compañía alcanza las cuatro tiendas en la provincia de Granada y consolida su posición como referente dentro del ecosistema deportivo de Andalucía con 27 establecimientos.

La oferta del nuevo espacio está muy conectada con el entorno deportivo de Granada, destacando disciplinas con gran arraigo en la zona de Sierra Nevada como los deportes de montaña, el ciclismo, el running, la natación, el pádel y una sección de nutrición deportiva, con una excelente relación valor-precio en toda su oferta. Con esta propuesta, Decathlon reafirma su propósito de facilitar el deporte a todos los niveles de práctica y elevar la satisfacción de los deportistas en cada compra.

Por otro lado, el establecimiento potencia la experiencia omnicanal permitiendo al usuario realizar su compra de entre toda la oferta online de la compañía y elegir la opción de 'Recogida en tienda', con plazos de entrega desde 1 hora, en función de la disponibilidad. Esta integración garantiza la totalidad de las referencias de Decathlon, combinando la inmediatez del comercio físico con la amplitud de su propuesta online.

Además, el nuevo establecimiento incorpora la nueva imagen de la compañía, que incluye una mejora integral de la experiencia del cliente y un salto cualitativo en la digitalización física, como la implementación de etiquetas electrónicas en los lineales del establecimiento.

La compañía lleva años apostando por la economía circular dentro de su modelo de negocio, con el objetivo de promover la accesibilidad y ofrecer opciones con menor impacto medioambiental como alternativa a la propiedad. Por ello, Decathlon City Nevada cuenta con un punto de servicios circulares de Segunda Vida, alquiler por suscripción y taller de Reparación y Mantenimiento.

La firma refuerza en Granada su compromiso por la creación de empleo local con un equipo de 22 colaboradores apasionados del deporte que ofrecen asesoramiento cercano y personalizado a los deportistas locales y visitantes. En este sentido, Decathlon apuesta por la formación continua como pilar clave de su modelo de gestión de personas, fomentando el desarrollo de habilidades y la adquisición de competencias que les permitan progresar dentro de la empresa.

En palabras del director de Decathlon City Nevada, Marcos Ortiz, en Decathlon quieren "acercar el bienestar del deporte" a todas las personas, y esto pasa por "estar presente allí donde se vive el deporte". "Estamos muy ilusionados de abrir esta nueva tienda, un espacio que responde al compromiso de ser el gran punto de encuentro para los deportistas de Granada. Para ello, contamos con un equipo que ofrecerá soluciones personalizadas para que cada persona disfrute de su deporte favorito", agregó.