Decathlon vuelve a ser patrocinador de Madrid Premier Padel P1 y presenta su nueva gama de palas

Coki Nieto con una de las palas de la marca KUIKMA - DECATHLON

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' vuelve a ser patrocinador del Madrid Premier Padel P1, y presenta su nueva gama de palas a través de 'KUIKMA', su marca especializada en este deportes y que refuerza su presencia en uno de los grandes escenarios del circuito con 'Coki' Nieto como protagonista y el lanzamiento de tres nuevas palas de carbono '3K'.

"Si hay un lugar capaz de definir hacia dónde se dirige el pádel, ese es Madrid Premier Padel P1. Y 'Decathlon' un año más vuelve a formar parte de este movimiento, siendo la tienda oficial del evento y uno de los patrocinadores principales a través de su marca especialista 'KUIKMA'", apuntó la marca en nota de prensa este jueves.

Y de cara a reafirmar su apuesta de seguir creciendo de la mano de un deporte que "no deja de evolucionar", 'Decathlon' aterriza en la cita madrileña con nuevos lanzamientos, embajadores e innovación. La presencia de 'KUIKMA' en la capital llega, además, acompañada de una nueva línea de producto ya que presenta su nueva gama 'DYN' con tres innovadoras palas (Control, Hybrid y Power) desarrolladas sobre una misma base tecnológica y pensadas para responder a diferentes maneras de entender el juego.

Las nuevas palas incorporan carbono '3K', una construcción ligera de 355 gramos y tecnología 'Dynamic Channel', combinando materiales y soluciones pensadas para el jugador experto. Bajo el concepto 'Premium Accesible', la marca busca romper con la idea de que acceder a una pala de carbono '3K' implica necesariamente asumir un precio elevado, una apuesta que encaja con la filosofía de 'Decathlon' de hacer accesible el deporte y el rendimiento, también cuando se trata de aquellos perfiles que juegan al máximo nivel.

Entre las novedades destaca la Hybrid, que cuenta con la firma de 'Coki' Nieto y completa las tres palas que conforman su saga. El jugador será, además, uno de los protagonistas de la presencia de 'Decathlon' durante Premier Padel Madrid, poniendo sobre la pista el vínculo entre la marca, el producto y la competición.

"La presencia en Premier Padel Madrid representa así un nuevo paso en la evolución de 'KUIKMA': una marca que combina el desarrollo de producto con el conocimiento de los jugadores y la cercanía a quienes viven el pádel en todas sus formas", remarcó 'Decathlon'.

La marca estará presente con un stand como tienda oficial del torneo, donde se podrá testear en vivo el producto y además contará con la presencia de jugadores como el propio 'Coki' Nieto y Ari Sánchez. "Con 'Decathlon' como aliado y Nieto como uno de sus principales referentes, la marca continúa ganando presencia en los grandes escenarios del pádel y demostrando que la innovación y el alto rendimiento pueden ir de la mano de una propuesta accesible", sentenció.