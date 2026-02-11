Archivo - 'Demos Un Paso Más', Lema De La XIII Carrera Madrid En Marcha Contra El Cáncer Que Busca Batir Récords. - CARRERA MADRID EN MARCHA CONTRA EL CÁNCER

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid ha invitado este miércoles a participar en la XIII edición de la Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer, que se celebrará el 19 de abril por las calles del centro de la capital de España bajo el lema 'Demos un paso más'.

El mensaje invita a seguir avanzando juntos, a sumar esfuerzos y convertir cada paso en un gesto de apoyo a la investigación y a las personas que conviven con la enfermedad.

Organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid, esta carrera solidaria pretende fomentar la prevención y la concienciación frente al cáncer, además de recaudar fondos destinados a financiar proyectos de investigación oncológica de calidad y a ofrecer apoyo gratuito y profesional a las personas con cáncer y a sus familiares.

Tras el éxito de la edición anterior, con 27.000 participantes, la organización se propone para 2026 alcanzar un nuevo récord de participación: 32.000 personas unidas 'dando un paso más' para la investigación.

La prueba contará con modalidades de 10 y 4,5 kilómetros para correr o caminar, y carreras infantiles para niños y niñas de entre 4 y 12 años. Además, se habilitará un área de actividades para todos en la Plaza del Descubrimiento.

El recorrido volverá a discurrir por el centro de Madrid, con salida y meta en las inmediaciones de la Plaza de Colón, llenando de verde el Paseo de la Castellana en una jornada que une deporte, solidaridad e ilusión.

La totalidad de los fondos recaudados se destinarán íntegramente a impulsar la investigación contra el cáncer, la detección precoz de la enfermedad y los servicios de apoyo que la Asociación Española Contra el Cáncer presta de manera gratuita, con un objetivo común: superar en 2030 una tasa de supervivencia del 70 por ciento.