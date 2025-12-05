Dennis González: "Tenía las expectativas altas en 2025 y han sido superiores a lo que me esperaba"

Archivo - Dennis González celebra una medalla con Iris Tió en presencia de Andrea Fuentes. - Luo Yuan / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Dennis González, componente del equipo nacional de artística, reconoce que "tenía las expectativas altas" para este 2025 donde "han sido superiores" a lo que se "esperaba", gracias sobre todo a sus cinco medallas (un oro, dos platas y dos bronces) conquistadas el pasado verano durante el Campeonato del Mundo celebrado en Singapur.

"Ahora que ha acabado, diría que incluso es mejor de lo que me esperaba; y mira que me esperaba muchísimo de 2025, pero ha sido increíble tanto lo bueno como lo malo", ha dicho González en una entrevista con Europa Press. "He tenido también lesiones, pero es que hasta de ello he aprendido porque nunca he sabido cuidarme al 100% y ahora estoy aprendiendo a saber escucharme, a saber cuidarme y encima también a saber cuándo sacar tu mejor versión y cómo encontrarla. Tenía las expectativas altas y han sido superiores a lo que me esperaba", ha subrayado.

González fue premiado en la VIII Gala Valores del Deporte, organizada por el diario 'Sport' en la sede del Comité Olímpico Español (COE). "Es muy guay el hecho de recibir un premio, sobre todo a los valores porque aprendemos muchísimo del deporte. A veces sacas más del deporte que de otras cosas, tanto de vivencias como aprendizajes. Es un conjunto de muchísimas cosas que en una lo puedes encontrar", dijo entonces.

Durante la entrevista, ha retomado esa idea "porque justamente nuestro deporte es complicado". "Es un deporte minoritario en este sentido y ahora estamos viendo bastante la repercusión que está teniendo todo lo que estamos haciendo. Estamos muy contentos de poder recibir premios así, de que se valore también lo que hacemos porque hay muchísimos deportes que les cuesta. Es orgullo sobre todo", ha admitido el catalán.

"En 2024 estaba en una dinámica diferente porque hacía solamente dúo mixto y el solo, y además en el entrenamiento era otro rollo. A lo mejor ni hacía tantas horas, incluso sentía que no estaba mejorando, estaba algo estancado y que no avanzaba. Y en 2025 empecé con Andrea, que para mí eso era una de las mejores cosas que me podían pasar, y con el equipo también, que es otra de las cosas que esperaba con muchas ansias", ha relatado.

Luego ha analizado su rutina. "Creo que toda mi vida he estado entrenando para ello, para estar con el equipo en esa dinámica", se ha referido a la seleccionadora Andrea Fuentes. "Su dinámica de entrenamiento es totalmente diferente. Te pueden decir que obviamente son muchas horas, eso sí que es verdad, u 'os pasáis todo el día en el agua, estáis todo el rato ahí y tal'. Es como... sí y no; con Andrea hay muchas cosas que, si no sabes hacerlas fuera, es muy difícil aplicarlo dentro del agua", ha explicado.

"Ella valora muchísimo el hecho de hacer las cosas bien, paso por paso y de que tampoco nos queremos avanzar, y de marcar muchos objetivos durante el entrenamiento para que nunca perdamos la motivación y de que la manera de hacerlo siempre tiene que ser con amor y al final con esa pasión por la que tenemos en el deporte", ha remarcado González.

"A la que ve que estamos a lo mejor un poco mal como equipo, que estamos yendo un poco para abajo, ella intenta cambiar lo que haga falta; o ve que está siendo una exigencia muy alta y entonces nos dice que a lo mejor podemos descansar un poco más. Es un cariño y una preocupación porque estemos bien como deportistas, como personas... para mí es idóneo porque encima estamos sacando mejores resultados", ha advertido.

"También piensan: 'Se lo están pasando bien, entonces no están currando'. No, también te lo puedes pasar bien currando. Hay muchas cosas que las puedes enfocar de una forma totalmente diferente. Estamos, yo al menos y creo que todo el equipo, muy contentos de estar en una dinámica así porque hace que no perdamos nunca la motivación", ha afirmado.

Sobre el impacto de sus éxitos, González ha reflexionado sobre "dos cosas". "Uno, el hecho de que lo asimilas más tarde de lo que parece porque tú estás en la competición y vas consiguiéndolo. Yo acabé por ejemplo de nadar el solo, que estaba contentísimo, pero era una medalla más y como que vas sumando y no te das cuenta realmente de lo que estás haciendo en el campeonato, sino que piensas en lo siguiente que tienes".

"Y a la que acabas, te das cuenta del pedazo de campeonato que te has marcado sin pensar siquiera en las medallas; porque no estabas pensando en las medallas, estabas pensando en sacar tu mejor versión, en demostrar lo que has estado entrenando durante todo el año. Ahí te das cuenta de la importancia que tiene lo que acabamos de hacer", ha indicado.

"ES EL INICIO DE ALGO Y ESTAMOS MUY CONTENTOS CON NO SALIRNOS DE NUESTRA LÍNEA"

Además, ha mencionado el récord de medallas que firmaron Gemma Mengual, la propia Andrea Fuentes, Ona Carbonell y compañía en el Mundial de Roma 2009. "Estamos hablando de muchos años desde que no pasaba. Y ha sido llegar Andrea, cambiar la dinámica, estar mucho mejor como deportistas y tener mejores resultados", ha asegurado el deportista catalán.

"Y encima sabemos que lo podemos hacer mejor, tenemos pensado ya todo lo que tenemos que hacer para mejorarlo y todo. Es el inicio de algo y estamos muy contentos con el hecho de no salirnos de nuestra línea porque al final, si no, te puedes distraer con pequeñas cosas", ha añadido.

Por último, ha sido cauteloso para el 2026. "Somos conscientes también de que tenemos un camino que estamos siguiendo y por el que tenemos que seguir aprendiendo y mejorando. Porque es que al final aprendemos más durante el camino de lo que parece, no estamos aprendidos", ha zanjado.