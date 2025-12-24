El deporte no para por Navidad

Archivo - El alemán Karl Geiger durante la prueba de Garmisch-Partenkirchen de los Cuatro Trampolines 25-26 - Daniel Karmann/dpa - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas navideñas ya están aquí y algunos afortunados se pueden tomar incluso vacaciones para disfrutarlas. Lo que no para es la actividad deportiva y aquí os dejamos una pequeña guía sobre las competiciones y eventos que se celebrarán durante estos últimos días de 2025 y primeros de 2026.

1. Fútbol. Como es habitual, en este tramo final de 2025, es Inglaterra quien atrae más atención con su tradicional 'Boxing Day' de la Premier, aunque este año no será tan especial ya que repartirá mucho sus partidos y el día 26, fecha señalada antaño, sólo se disputará el Manchester United-Newcastle. El sábado 27 habrá un interesante Chelsea FC-Aston Villa.

La liga inglesa jugará casi sin descanso hasta el 8 de enero, mientras que en España habrá parón hasta el 2 de enero, fecha en la que se reanuda LaLiga EA Sports con un derbi entre el Rayo Vallecano y el Getafe CF, que abre un fin de semana con derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, y con el Real Madrid recibiendo al Real Betis y el Atlético de Madrid visitando a la Real Sociedad.

Para los que prefieran menos tensiones, en estas fechas navideñas también se realiza otra cita tradicional futbolística como el torneo LaLiga FC Futures, de equipos Sub-12 y que se celebará en Las Palmas de Gran Canaria del 27 al 29 de diciembre con 16 participantes.

2. Christmas Day. La NBA, una liga que maneja a la perfección la cuestión del marketing y la situación de algunos de sus mejores partidos en fechas señaladas, aprovecha el día 25 para colocar un suculento menú navideño. Tras un descanso para celebrar la Nochebuena, habrá cinco partidos: Cavaliers-Knicks, Spurs-Thunder, Mavericks-Warriors, Rockets-Lakers y Timberwolves-Nuggets.

3. Euroliga y Liga Endesa. El mejor baloncesto continental tampoco se toma vacaciones en Navidad y su máxima competición de clubes también tendrá jornadas en estas fechas. El 23 algunos equipos aprovecharon para jugar, mientras que otros lo harán el 26, algo que se repetirá la semana que viene, con la jornada repartida entre el 30 y ya el 2 de enero. También habrá partidos el día de Reyes.

Por su parte, la Liga Endesa tampoco se detiene en estas fechas tendrá una jornada entre el 27 y 28 de diciembre, entre el 29 y el 2 de enero y el 3 y 4 de enero, con el Clásico entre el Real Madrid y el Barça el domingo 4 de enero y en un horario matinal (12.30 horas).

4. Los Cuatro Trampolines. ¿Quién no se ha levantado tras una fiesta de Fin de Año y se ha encontrado con atrevidos esquiadores lanzándose al vacío desde un enorme trampolín? El torneo de los Cuatro Trampolines, enmarcado dentro de la Copa del Mundo de saltos de esquí, es probablemente uno de los eventos que más se siguen en Navidades. Oberstdorf (28 de diciembre), Garmisch-Partenkirchen (1 de enero), Innsbruck ( 4de enero), y Bischofshofen (6 de enero) buscan su rey en esta edición, pero también con competición femenina. También habrá pruebas de las Copa del Mundo de otros deportes para todos los amantes del 'gran circo' de la nieve que en 2026 tendrá Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Milán y Cortina d'Ampezzo.

5. Copa Nadal. La natación también tiene una cita especial en estas Navidades en Barcelona. Se trata de esta Copa de Navidad, un evento clásico que celebrará este 25 de diciembre a partir de las 11.00 horas su 116 edición donde los competidores desafían al frío y a la temperatura de las aguas del Port de Barcelona durante un recorrido de 200 metros.

6. San Silvestre. Seguramente para muchos la que cierra el año por las calles de Madrid antes de ir a cenar y a tomar las uvas sea la más simbólica a nivel nacional de estos días. La prueba vallecana se llenará de miles de 'runners' que quiere despedir el 2025 corriendo y haciendo deporte, primero con la versión popular y después con la internacional.

7. NFL. El fútbol americano estadounidense tampoco para y en estos días navideños aprovecha para concluir su Fase Regular y diseñar el camino final hacia la Super Bowl del 8 de febrero. El día de Navidad tendrá dos encuentros, el Commanders-Cowboys y el Viking-Lions.

8. Tenis. El deporte de la raqueta no vuelve en esta ocasión hasta que empiece el 2026 y lo hará como es habitual con torneos en Australia para comenzar a preparar el primer 'Grand Slam' de la temporada, entre ellos la United Cup, competición mixta por equipos que arrancará el 3 de enero y donde España competirá con Jessica Bouzas y Jaume Munar.

9. Rally Dakar. El considerado 'raid' más duro del mundo también centrará la actividad deportiva en estos días con una nueva edición en el desierto de Arabia Saudí que esta vez comenzará ya entrado el 2026, a partir del 3 de enero y hasta el 17.

10. Vela. Los amantes de la vela también tienen una cita muy tradicional por estas fechas como es la exigente y dura regata Sydney-Hobart, que da comienzo el 26 de diciembre.

11. Balonmano. En España, la selección masculina comenzará a preparar el Campeonato de Europa que arranca el 14 de enero y celebrará su tradicional Torneo Internacional (TIE) más tarde los habitual, del 8 al 11 de enero, en Pamplona y con nuevo formato con dos grupos de tres y con Portugal, Egipto, Irán, Eslovaquia y Túnez como rivales.

12. Ciclismo. El mundo del ciclismo en carretera está parado y afinando su puesta a punto para el 2026, pero los amantes del ciclocross pueden disfrutar de las pruebas de la Copa del Mundo y las exhibiciones de los Wout van Aert y Mathieu van der Poel entre otros.