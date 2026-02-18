Diego Lillo y Natalya Prosvirnina se proclaman campeones de España en Tarragona

El jugador de tenis de mesa español Diego Lillo celebra su victoria en los Campeonatos de España Absolutos celebrados en Tarragona. - RFETM

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diego Lillo y Natalya Prosvirnina se proclamaron este miércoles respectivos campeones de los Campeonatos de España Absolutos de Tenis de Mesa que se celebraron en el Palau d'Esports Catalunya, en Tarragona.

Para el alicantino Diego Lillo fue sido un campeonato redondo alzándose con el título en individual masculino y en dobles masculino junto a Rafael de las Heras. Además, esa final individual dejó una imagen histórica con un duelo contra su hermano Alberto. El podio lo completaron Carlos Franco y Miguel Ángel Pantoja, ambos como terceros clasificados.

Por su parte, Natalya Prosvirnina conquistó su segundo título nacional tras el conseguido en Jaén en 2023 imponiendo su juego defensivo ante Eugenia Sastre, en un encuentro marcado por la solidez de la campeona. El podio se completó con Camila Renata Moscoso y Renata Shypsha, ambas con el bronce.