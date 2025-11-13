Diego Mira hace récord de España y mínima para un Europeo con Hugo González

Diego Mira, en la campana de los récords y en el podio con su oro nacional en el 400Ei - RFEN – DDEPORTES DANI

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El LXVIII Campeonato de España Absoluto Open Astralpool de piscina corta en Barcelona arrancó este jueves con el récord nacional de Diego Mira en 400 estilos, logrando además la mínima para el Europeo del próximo mes, donde estará también Hugo González después de quedarse sin los Mundiales de Singapur el pasado verano.

Mira logró el triple premio en la primera final en la piscina de Nova de L'Escullera del CNB: el oro de campeón de España, la mínima europea para Lublin-Polonia y el récord de España en corta de 400 estilos (4:04.83), casi 16 años después del obtenido por Alan Cabello y que le valió una medalla continental.

Además de Diego Mira, entraron en la lista para Lublin 2025 los nadadores Ainhoa Campabadal (CN Sant Andreu), campeona en 400 libre, y su compañera de club Carla Carrón que nadó por debajo de la mínima en la mañana, Hugo González (CN Terrassa) en 200 braza y Mario Méndez (CN Santa Olaya) en 800 libre, ambos como campeones.

González, en busca de su sexta medalla internacional, competirá en el Europeo de piscina corta contra el también español Carles Coll, vigente campeón del mundo. El del CN Sabadell ya tenía la mínima, al igual que Luca Hoek (50 y 100 libre), Cristóbal Vargas (1.500 libre y 400 estilos), Isak Fernández (100 y 200 mariposa), María Daza (100 y 200 libre), Estella Llum Tonrath (200 espalda) y Nayara Pineda (50 braza).

Por otro lado, el Open de España coronó también a Mariana Pacheco, en 100 mariposa; Arbidel González y Alejandro Villarejo, en 100 mariposa; Iván Martínez, en 50 espalda; Irene Ciércoles, en 50 espalda; Alba Vázquez, en 200 braza y al CN Sant Andreu en 4x50 libre mixto.