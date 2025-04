Diego Ruiloba: "Poder estar de la mano de Fernando Alonso te abre muchas puertas"

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Diego Ruiloba está "ya descontando los días" para su debut a finales de mes con Citröen en el World Rally Car 2, una competición que le supone una "oportunidad" y en la que no debe descuidar ningún aspecto para que no todo dependa del "talento", mientras que tampoco olvida la importancia de haberse unido a la agencia de representación de Fernando Alonso porque le puede suponer que se le abran "muchas puertas".

"Es cierto que el camión y la empresa familiar me gustan, pero lo que de verdad me apasiona son los rallys. Si no puedo estar con el camión, es por una buena causa porque en los rallys me está yendo bien", aseguró el piloto asturiano en una entrevista concedida a Europa Press tras la presentación del Citroën Rally Team el pasado mes de marzo.

Diego Ruiloba da el salto al World Rally Car 2 (WRC2) con la marca francesa en lo que es una "responsabilidad y orgullo" para él. "Es una suerte poder ser uno de los españoles que va a tener la oportunidad de estar en el WRC2. Tengo que intentar disfrutarlo y aprender todo lo que pueda, porque está claro que es una oportunidad", manifestó.

Confiesa que aunque está "con muchas ganas" de debutar, la espera se le está haciendo "un poco larga". Ruiloba, junto con su copiloto Ángel Vela, comenzarán su aventura en el WRC2 en el Rally de las Islas Canarias (España), que se celebra del 24 al 27 de abril. "Ya estoy descontando los días, cada vez queda menos. Nos estamos preparando e intentando llegar en el mejor estado de forma al primer rally", apuntó.

"Este año va a ser un año exigente. En España son rallys muy cortos, de un día o de dos, que no tienen más de 150 kilómetros nunca y en el Mundial, te vas a más de 300 y son tres o cuatro días de competición, entonces la preparación física, mental, la alimentación... Es importante porque si no llevas la alimentación a rajatabla o tu preparación mental, por mucho talento que tengas, la competición no te va a salir bien", destacó.

"EN ASTURIAS HAY MUCHA AFICIÓN POR LOS RALLYS"

A pesar de su juventud, 24 años, el piloto asturiano lleva mucho tiempo metido en el mundo del motor gracias a su "familia que siempre tuvo mucha pasión por todo el automovilismo". "Más en concreto por los rallys porque mis padres y mis abuelos lo vivieron mucho. En Asturias hay mucha afición y de ahí me viene un poco la pasión", añadió.

Pero Ruiloba comenzó como conductor de camiones en la empresa familiar, 'Transporte Ruiloba', mientras compaginaba con sus inicios en el rally. "Es una empresa que se dedica al transporte de varias cosas, entre ellas industria, alimentos... de Asturias a Valencia y ayudaba en la medida de lo que podía. Ahora ya este año parece que va a ser prácticamente imposible cuando empiece los rallys, voy a estar casi todo el tiempo ocupado por los rallys y ojalá que por mucho tiempo siga siendo así", afirmó.

A pesar de "tener una cierta conexión", reconoce que "nunca" le ha llamado la atención las carreras de camiones. "Es cierto que me gustan, porque al final todo el mundo del motor me gusta, pero en Asturias no tenemos ningún circuito, entonces es una cosa que nunca he visto. Hay más afición por los rallys y es la modalidad que desde pequeño me apasiona", comentó.

En lo que sí probó suerte es en las carreras virtuales, "hace 8 o 9 años, antes de empezar los rallys", lo que recuerda como algo "de niños". "Como se me daba bien y no tenía edad para correr en rallys, me dedicaba a jugar con los simuladores. Al final, sí que le he cogido mucha afición y he llegado a dedicarle bastante tiempo en aquellos tiempos", indicó.

"FERNANDO ALONSO ES EL PILOTO DE LOS PILOTOS EN ESPAÑA"

Esta experiencia le llevó a formar parte de la agencia de jóvenes pilotos fundada por Fernando Alonso, 'A14 Management', donde cumplió "un sueño". "Me considero una persona muy afortunada, con mucha suerte, porque al final poder estar de la mano de Fernando Alonso te abre muchas puertas y estoy seguro que para el futuro será muy bueno", explicó.

"Cada rato que puedo compartir con Fernando es una gran suerte porque es el piloto de los pilotos en España. Lo poco que puedo estar con él demuestra que es una persona como otra cualquiera. Es cierto que le vemos como un dios, porque es lo que es, pero después cuando estás con él es una persona totalmente como el resto. Cuando hablas con él, siempre te cuesta porque sabes que está por encima de la media en cuanto a pilotos. Siempre tienes ese respeto, pero te da confianza", señaló.