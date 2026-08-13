Diez españoles buscan las medallas en el Europeo para Judocas con Discapacidad Visual

Archivo - Marta Arce, con su medalla de bronce en Paris 2024 - DAVID RAMÍREZ/CPE - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez judocas españoles disputarán a partir de este jueves el Campeonato de Europa de Judo para Personas con Discapacidad Visual que tendrá lugar en la ciudad alemana de Heidelberg, donde España también podrá competir por equipos por primera vez en ocho años tanto a nivel masculino como femenino.

Según indicó la ONCE en nota de prensa, el equipo está comandado por la cuádruple medallista paralímpica Marta Arce, que defiende el bronce del año pasado y que fue quinta en el último Mundial del pasado mes de marzo en Tiblisi.

También estará presente otro medallista paralímpico, el aragonés Sergio Ibáñez, plata en Tokyo 2020 y que tuvo que ser operado por una lesión tras los Juegos de París, mientras que del resto de la expedición destacan María Manzanero, que lleva tres medallas en el circuito internacional tras la vuelta de su operación de cruzado, Íñigo Gerbolés, bronce en el Grand Prix de Astana en mayo, y Rodrigo Suárez, también bronce continental el año pasado.

Norberto Tuñón, Omar Tohuami, María Campos y Elsa Lukun, esta la más joven del equipo que debutará en un Campeonato de Europa, también buscarán opciones en una selección contará en esta ocasión con el retorno de Álvaro Gavilán, quien vuelve a la alta competición tras pasar la última fase de clasificación visual y siendo apto para saltar al 'tatami'.

La técnico de judo de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), Marina Fernández, al entrenador Raúl Clemente y la nueva incorporación de Cristina Cabañas, olímpica en Tokyo 2020 y París 2024, completan la expedición.