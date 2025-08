Los dos rusos que ayudaron a destapar el escándalo de dopaje en Rusia temen ser deportados de EEUU

BERLÍN 6 Ago. (dpa/EP) -

Yulija Stepanova y Vitaliy Stepanov, los dos rusos que ayudaron a destapar el escándalo de dopaje auspiciado por el gobierno en Rusia en 2014, temen ser deportados de Estados Unidos, ya que aún no se les ha concedido asilo.

Stepanov declaró a la cadena alemana 'ARD' en un reportaje publicado este miércoles que sus peticiones de ayuda a las principales organizaciones deportivas y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) han caído en saco roto y que temen ser devueltos a Rusia.

Stepanov era empleado de la RUSADA, la agencia antidopaje rusa, y estaba casado con Stepanova, exatleta especialista de 800 metros y que formó parte de ese programa ilegal. Ambos aportaron imágenes de cámara oculta y su visión en un documental de 'ARD' hace 11 años que sentó las bases para la eventual exclusión de Rusia como nación de los Juegos Olímpicos debido a las prácticas de dopaje.

Los dos salieron de Rusia rumbo a Alemania, y después, por motivos de seguridad, se fueron a los Estados Unidos, donde viven con sus dos hijos en un lugar no revelado. Según el informe publicado, cuatro administraciones no les han concedido asilo y ahora temen tener que regresar a Rusia dado que el segundo mandato de Donald Trump como presidente estadounidense está marcado por un clima cada vez más hostil hacia los inmigrantes.

"Desafortunadamente para nosotros, 10 años después, el mundo avanzó y no tenemos derechos, ni documentos. No entendemos si podremos volver a vivir como personas normales", dijo Stepanov a la 'ARD', apuntando de cara a un posible regreso a su país natal que intentan "no pensar en ello". "Intentas vivir tu vida, pero algunos días simplemente no puedes. Y es como si estuviera en tu cabeza", remarcó. "Supongo que así es como te dan las gracias las autoridades olímpicas y de antidopaje. Así es como te dan las gracias por sacar a la luz las trampas y el dopaje", lamentó.

Su caso difiere del de Grigory Rodchenkov, el que fuera el principal responsable del laboratorio antidopaje de Moscú y que también ha abandonado Rusia, pero goza de mejor protección como denunciante en un programa oficial estadounidense de protección de testigos.

Stepanov dijo que la semana pasada escribió una carta a altos directivos del mundo del deporte, incluido el ya expresidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, para pedir ayuda, pero, según la 'ARD', no ha recibido respuesta todavía.

"Espero que ustedes también tengan un lado humano. Por eso le escribo, preguntándole: ¿Deben los denunciantes tener derechos y documentos? ¿O deben ser engañados y trasladados a otro país y luego olvidados? Espero que alguien responda", escribió Stepanov en la carta a la que tuvo acceso la cadena alemana.