Elche se asoma al Mediterráneo convencida de ser su Capital del Deporte

"Es una oportunidad única para proyectar la ciudad a nivel internacional", dijo el alcalde Pablo Ruz ante los seis miembros del comité evaluador de ACES

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Elche defendió este miércoles su candidatura a Capital Mediterránea del Deporte 2026 de la mano de su alcalde, Pablo Ruz, en un acto celebrado en Salón de Plenos del Ayuntamiento, ante la asociación sin ánimo de lucro ACES, con sede en Bruselas, que concede este prestigioso reconocimiento.

Ruz defendió el patrimonio de Elche haciendo hincapié en el aspecto deportivo, ante los seis miembros del comité evaluador: el vicepresidente de ACES, Vincenzo Lupattelli; el secretario general de la asociación, Hugo Alonso; el vicepresidente de ACES España, Antonio Garde; el delegado de ACES en Asia, Adem Server; así como la española Francisca Martínez, concejala del Área de Gobierno de Participación Ciudadana y Festejos en el Ayuntamiento de Cartagena, y el húngaro Balazs Kiss, oro en los Juegos de Atlanta'96.

"Esta candidatura no pertenece a un equipo gobierno, sino a vosotros, los ciudadanos, que sois quienes hacéis esta realidad todos los días, amando y queriendo a nuestra ciudad a través del deporte", dijo Ruz, en un acto que contó también con José Antonio Román Benticuaga, concejal de Medio Ambiente, Agricultura, Palmeral y Deportes del Ayuntamiento de Elche, además del presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago Marhuenda, o la leyenda del club ilicitano Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino'.

"Venimos a mostrar con humildad y con orgullo lo que ya somos. Nuestra ciudad es madre de la humanidad mediterránea; es abierta, solidaria y trabajadora, una ciudad que se esfuerza, que cree en la salud. No hay nada artificial ni impostado en esta candidatura, sino trabajo real, muchas infraestructuras y una importante cohesión social y de futuro. Llevamos 60 años tejiendo una estructura firme de deporte", añadió el regidor ilicitano.

Ruz recordó que el municipio cuenta con más de 200 clubes en una población de 250.000 habitantes, cinco pabellones, 15 campos de fútbol, una pista de atletismo, piscinas de referencia autonómica y una liga local de fútbol 7 con cerca de 100 equipos. "El deporte es política de ciudad, pero una política entendida como realidad de la polis, de la ciudad, lo cual es muy bueno para Elche. Queremos ser Capital Mediterránea del Deporte pero no por fijarnos una meta, sino para tener una oportunidad de contar al mundo al mundo entero que Elche es una ciudad preparada y comprometida", afirmó.

"Elche es una ciudad única, pero esto no lo dice su alcalde, sino todos vosotros. Somos la capital del calzado de España, la ciudad de la agricultura, de los tres Patrimonios de la Humanidad declarados UNESCO", añadió en referencia al Palmeral, el Misteri d'Elx y el Museo Escolar de Puçol, siendo el municipio alicantino la única ciudad en España que cuenta con tres bienes inscritos en diferentes categorías, incluyendo el mayor palmeral de Europa, un drama musical de origen medieval y un proyecto pedagógico de preservación cultural.

Además, Pablo Ruz destacó los seis pilares en los que se basa Elche para ser Capital Mediterránea del Deporte 2026: trayectoria y estructura, accesibilidad, deporte inclusivo, proyección internacional, compromiso con la sociedad y cooperación.

"Queremos que esta capitalidad sea una ventana abierta al Mediterráneo porque Elche no compite, sino que coopera", añadió en su discurso el primer edil ilicitano. "Si nos conceden este orgullo lo asumiremos con gratitud para abrir oportunidades a los jóvenes. El año 2026 no será un punto y final, sino el comienzo de una nueva etapa que proyectará nuestra ciudad al mundo como nunca antes ha ocurrido. Queremos ser Capital Mediterránea del Deporte: si nos lo dan, trabajaremos intensamente para estar a la altura de este altísimo reconocimiento", concluyó el alcalde.

En este sentido, José Antonio Román ha anunciado la creación de una comisión, dentro de su Concejalía, que "trabaje el legado de Elche como Capital Mediterránea del Deporte". "El deporte en Elche ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Vamos a seguir apoyándonos aún más en los clubes para que cada vez sean menos proveedores y se conviertan en socios del Ayuntamiento para que vayamos todos en la misma dirección. También queremos implicar a más deportistas de elite con la ciudad", añadió el edil.

Asimismo, Román ha desvelado, a pregunta del secretario general de ACES, que el Ayuntamiento de Elche destinó en 2024 cerca de 10 millones de euros a mejorar y construir instalaciones deportivas -lo que supone un 5% del presupuesto municipal-, a lo que Hugo Alonso respondió recordándole que la media del gasto de las ciudades europeas en materia deportiva es de "entre el 2 y el 3 por ciento".

En el acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento también intervinieron Vincenzo Lupattelli, vicepresidente de ACES, y Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana. Tras recordar cómo nació ACES en el año 1999, gracias a un encuentro con el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, el dirigente italiano destacó que "el premio de la Capitalidad Mediterránea del Deporte es sobre todo para los ciudadanos, para mejorar las infraestructuras deportivas y también la salud de las personas".

"Gracias por esta maravillosa acogida. La ciudad tiene todo para hacer por delante un gran trabajo. Muchas gracias y mucha suerte", explicó Lupattelli, adelantando que será el próximo 11 de diciembre, durante la gala de ACES en Bruselas, cuando se anunciará oficialmente si Elche es Capital Mediterránea del Deporte 2026.

Por su parte, Luis Cervera explicó que Elche cuenta con el "firme respaldo" de la Generalitat Valenciana en su candidatura. "No es una candidatura simbólica, sino que representa una estrategia con impacto real y desde una base sólida. Esta gran ciudad cuenta con una amplia red de instalaciones combinando tradición con modernidad. Pero Elche no se conforma con lo que ya tiene, sino que esta candidatura se acompaña de un plan estratégico que servirá para mejorar la inclusividad y potenciar la igualdad", señaló Cervera.

"Compartimos plenamente esta visión para que el deporte sea una política pública transversal, capaz de generar empleo y riqueza. Pero esta candidatura no es solo de Elche, sino también de la Comunidad Valenciana. Elche es una ciudad que respira deporte y, cuando ella avanza, avanza toda nuestra comunidad. Elche se lo merece y cuenta con nuestro apoyo", concluyó el director general de Deportes de la Generalitat.