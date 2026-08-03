Las embarcaciones de la 44 Copa del Rey Mapfre completan su ensayo general con el Rey Felipe VI a la cabeza

El Rey Felipe VI a bordo del 'Hispania' en los entrenamientos oficiales de la Copa del Rey Mapfre de vela - MARÍA MUIÑA/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las embarcaciones de la 44 Copa del Rey Mapfre, que se celebrará en aguas de la bahía de Palma hasta el próximo sábado, han participado este lunes, antes de que comience el programa deportivo este martes, en la jornada de entrenamiento oficial de la regata, en la que se ha podido ver al Rey Felipe VI entrenando a bordo del 'Hispania', el nuevo barco de la Comisión Naval de Regatas de la Armada Española con el que competirá en clase Abanca ORC 0.

La competición arrancará el martes para cinco de las seis clases participantes y para 84 equipos del centenar que se reunirán en aguas baleares a lo largo de la semana en una de las regatas ineludibles del verano mediterráneo desde 1982. Sólo la clase femenina esperará al miércoles para comenzar.

Antes, este lunes, se celebró la jornada de entrenamiento oficial, que se desarrolló bajo las típicas condiciones de la bahía de Palma, aprovechadas por flota y organización para ultimar preparativos y comprobar procedimientos antes del inicio de la competición.

La flota más numerosa navegará en tiempo compensado bajo fórmula ORC y se dividirá en cuatro categorías. Disputarán hasta diez pruebas, incluyendo una costera "probablemente el martes o el miércoles, en función de las condiciones meteorológicas", comentó el Oficial Principal de Regata, Gaspar Morey.

Entre los 14 equipos de Abanca ORC 0 habrá hasta diez unidades TP52, incluyendo el 'Hispania', timoneado por el Rey Don Felipe, quien aprovechó la jornada de entrenamiento para reencontrarse con su tripulación. Ganador de la pasada edición y campeón de Europa de ORC 0 bajo los colores del estadounidense 'Vesper', el nuevo barco de formación de la Armada Española se medirá con rivales como el 'Urbania' de Tomás Gasset -ganador en julio del Trofeo SM La Reina-, los italianos 'Blue' de Bonfiglio Mariotti -subcampeón de Europa 2025- y 'Vudú' de Mauro Gestri -actual subcampeón del mundo- o el alemán 'Red Bandit' de Carl-Peter Forster -ganador de clase en la Copa de 2022-.

Mientras, en Sail Racing ORC A, el 'Carkeek 41 Rán' del sueco Niklas Zennström llega con la vitola de favorito como bicampeón del mundo de la categoría, aunque en una flota de 19 barcos se encontrará rivales como el DK46 'Estrella Damm' de Nacho Montes -campeón de Europa 2025, poseedor de cuatro Copas del Rey de clase y tres absolutas-, el Swan 45 'From Now On' del argentino Fernando Chain -subcampeón mundial en 2022- o el Swan 42 'Elena Nova' de Christian Plump -ganador de la Copa en 2023 y 2024-.

Entre los 23 participantes de 11 nacionalidades de Uber ORC B estarán el actual campeón del mundo de la clase y ganador en Palma en 2024, el PG390 'Katara' del argentino Julián Somodi; el 'Teatro del Soho-San Miguel' de Javier Banderas, ocho veces campeón de la Copa del Rey Mapfre, que compite esta vez con un potente XR-41; el 'Beso Beach' de Rodrigo Sanz; o el A40 'RC Ebury' de Javier Sabiote, campeón del Trofeo SM La Reina en Valencia.

En Azulmarino ORC C coinciden el campeón del mundo de la categoría, el 'Robe da Mat' del italiano Luigi Buzzi; el campeón de Europa y defensor del título en Palma, el Vrolijk 37 'Project Work' del cántabro Antonio Porrés; el subcampeón continental, el Cape 31 'Early Bird' del alemán Hendrik Brandis; y el campeón absoluto de la Copa en 2024, el 'Falapouco' de Andrés Manresa.

Además de las cuatro divisiones ORC de tiempo compensado, dos clases compiten este año en tiempo real: ClubSwan 42 y Baleària Women's Cup. En ClubSwan 42 destacan dos barcos con palmarés excepcional: el 'Pez de Abril' de José María Meseguer -actual campeón del mundo, subcampeón en 2024 y ganador de la Copa del Rey Mapfre en 2017 y 2018, 2024- y el 'Nadir' de Pedro Vaquer -campeón del mundo en 2024 y 2022, subcampeón en 2025 y 2023, y ganador de la Copa del Rey Mapfre en 2022 y 2023-.

En su sexta edición, la Baleària Women's Cup consolida el éxito de la clase femenina y amplía su alcance internacional, con 15 equipos de España, Italia, Canadá y Reino Unido. Competirán en monotipos BluSail 24 proporcionados por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), y en la flota no faltarán equipos ya consagrados como el 'Baleària Team RCNP' de María Bover en su condición de defensor del título, junto a interesantes novedades como el canadiense 'Magenta Project', los italianos 'Italia Team' y 'Rudder Rebels' o el británico 'Merched y Mor'.

El director general del RCNP, Manu Fraga, destacó que la flota está repleta "de campeones del mundo y de Europa". "Un año más, desde el comité organizador ponemos todos los recursos a nuestro alcance para garantizar el éxito del evento, tanto en el ámbito deportivo como en el social. Ahora dependemos de la meteorología, ya que nos espera una semana de mucho calor en Mallorca. Esperemos que la temperatura baje de noche para que trabaje el gradiente y podamos disfrutar del térmico que convierte a la bahía de Palma en uno de los campos de regatas más fiables del mundo. Es el único ingrediente que no depende de nuestro esfuerzo, pero confiamos en poder disfrutar de una gran semana de regatas", apuntó.

El formato de competición para las clases ORC y ClubSwan 42 constará de dos fases: La Serie Preliminar -4, 5 y 6 de agosto- celebrará un mínimo de cuatro pruebas y un máximo de seis, y decidirá las posiciones con las que cada equipo afrontará la Serie Final -días 7 y 8- a un máximo de cuatro pruebas. La Baleària Women's Cup competirá de miércoles a sábado en formato 'Round Robin', una serie de enfrentamientos en el que los equipos irán rotando a bordo de los seis barcos hasta completar el cruce entre todos; los seis mejores equipos femeninos decidirán el título en una Medal Race el último día. La entrega de premios cerrará la actividad el sábado 8 de agosto en el Palacio de la Almudaina.