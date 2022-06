Emma García y Pau Ribes buscan "dar la sorpresa" en un Mundial "sin el factor Rusia"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dúo español compuesto por Emma García y Pau Ribes buscará "dar la sorpresa" en el Mundial de natación de Budapest, que comienza este viernes con la disciplina artística, en una competición donde esperan aprovecharse de la ausencia de Rusia, castigada de competiciones internacionales tras la invasión a Ucrania.

"Estamos preparadísimos, hemos tenido más margen de tiempo para prepararnos y lo hemos aprovechado para trabajar más. Estamos animados porque desde 2019 no competimos en un Mundial y creo que con el cambio que ha habido y que está viviendo Rusia -por suerte o por desgracia para ellos-, tanto nosotros como el resto de países se pueden aprovechar de esto", indicó Ribes en declaraciones a Europa Press.

"Puede ir bien en general (que no esté Rusia) para que los jueces y la gente se olviden un poco del factor Rusia, que siempre son los preferidos, las nadadoras 'top', y así se podrá ver mejor el trabajo de los demás países", añadió Ribes, que considera importantísimo "el factor sorpresa" en este Mundial, donde debutarán el sábado a partir de las 13 horas.

"La faena ya está hecha y vamos a intentar no despegarnos mucho de Italia, que es nuestro referente por ahora y tenemos que crecernos allí, ponernos en situación, ver de nuevo a los mixtos y saber que hemos competido en todas las competiciones pero no con la gente del Mundial. Italia mandaba el B y no te dejan ponerte en la situación de presión que te falta", lamentó el nadador catalán.

"Vamos rodados y estamos preparadísimos, es de las temporadas que vamos más preparados y con mejoras técnicas, hemos cambiado un montón de cosas y se tiene que ver ese cambio. Han sido cositas pero con la misma base, hemos tocado detallitos. Nuestro dúo mixto libre es del de 'Cats', hemos creado nuestra historia; y el técnico es el de Hamsel y Gretel", manifestó.

"No es todo lineal. Jueces y países siempre nos han dicho que gusta nuestro ejercicio y es atractivo, no te cansa. Aspiramos al factor sorpresa, a ver qué pasa, como la canción, a disfrutar al máximo y hacer lo que hemos trabajado y a ver si sorprendemos. ¿Por qué no? Vamos a ciegas y con poca presión", sentenció.

Por último, Ribes aseguró que "aún queda camino por hacer" con el dúo mixto en todos los niveles. "Cada vez tenemos más chicos, en España hay 35-40 niños federados, pero queda camino por hacer", incidió. "Yo he abierto la puerta y me gusta ver que hay chicos en España y en todo el mundo que lo practican. Se está trabajando a nivel internacional también. ¿En los Juegos? Si tiene que ser, será en Los Ángeles", finalizó.

EMMA GARCÍA: "NUESTRO OBJETIVO SERÍA LA PLATA"

Por su parte, su compañera Emma García reconoció que están trabajando "mucho" en los últimos meses para "intentar acercarse a Italia". "Es nuestro máximo competidor y creemos que van a quedar primeros. Nuestro objetivo sería intentar la plata, pero tampoco sabemos cómo están Japón y China. Son rivales directos y hace mucho que no les vemos. Esto será un poco sorpresa y estamos luchando para contrarrestar esto", comentó.

"Queremos sorprender y hacer disfrutar a la gente. Queremos enseñar lo que hemos trabajado y hacer nuestra magia que a la gente tanto le gusta. Intentar que nos den la puntación más alta posible y sobre todo disfrutarlo", añadió. "Tenemos esa ilusión de poder conseguir una medalla para España por primera vez en un Mundial. Podemos hacerlo y vamos a luchar por ella", aseveró.

Sobre los ejercicios realizados, Emma García desveló que han "tenido 'feedback' de los jueces" y han sido buenos. "Sin competir contra esos referentes entre comillas, nos dijeron que nuestro técnico es muy bueno, así nos lo han dicho", finalizó la española, que mostró el mismo deseo que Ribes sobre los JJOO. "Ojalá estemos en los Juegos porque cualquier deportista quiere estar ahí".