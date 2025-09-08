La empresa española MejorSet construye la primera pista de pádel de la Grand Central Station de Nueva York

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa española MejorSet ha sido la encargada de instalar la primera pista de pádel de la Grand Central Station de Nueva York, en una colaboración con la marca estadounidense Kith que ha supuesto "un éxito rotundo".

"La marca estadounidense ha presentado su nuevo concepto Kith Ivy, un club en Manhattan que reúne bienestar, deporte y estilo de vida. Se trata de la primera marca premium de moda que crea un club de este tipo, y lo hace con tres pistas firmadas por MejorSet: dos modelos RC10 y una V-Pro Classic, en un espacio exclusivo para miembros", explicó la empresa fabricante de pistas de pádel.

En menos de una hora se agotaron todas las reservas de juego para esta nueva pista, algo que desde la propia empresa califican de "éxito rotundo". "Para MejorSet, instalar la primera pista de pádel en Grand Central Station es un orgullo y la prueba de que trabajamos con la máxima calidad. Este proyecto demuestra que estamos en lo más alto y lideramos la expansión del pádel en Estados Unidos", afirmó Ariel, director comercial de la empresa española.