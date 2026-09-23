El empresario Timur Turlov propone una mayor representación de Ucrania si es presidente de la FIDE

El empresario Timur Turlov se presenta a las elecciones a la presidencia de la FIDE junto al cinco veces campeón del mundo, el indio Viswanathan Anand. - TURLOV FOR CHESS

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CEO del grupo Freedom, el empresario Timur Turlov, ha propuesto que Ucrania presente a su propio candidato a la vicepresidencia en el caso de que su candidatura resulte elegida en la elecciones a la presidencia de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que tendrán lugar este sábado en la Asamblea General de dicho organismo en Samarkanda (Uzbekistán).

Timur Turlov, que se presenta a la presidencia de la FIDE junto al cinco veces campeón del mundo, el indio Viswanathan Anand, se dirigió a Ucrania en una reciente publicación en X, en la que destacó su larga contribución al ajedrez internacional y pidió una mayor presencia ucraniana en la dirección de la FIDE.

"Ucrania es una de las grandes naciones del ajedrez mundial. La FIDE no puede actuar al margen de lo que ocurre en el mundo y Ucrania debería tener su propia voz en la sala cuando se debaten y se toman decisiones", escribió Turlov, haciendo referencia a las generaciones de jugadores y entrenadores del país.

Posteriormente, Turlov invitó a Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, a que considerara la posibilidad de representar a Ucrania en la dirección de la FIDE. Podolyak respondió que apoyaba la visión de reforma de Turlov y que estaba dispuesto a "unirse personalmente al nuevo equipo de la FIDE".

También afirmó que deseaba que las federaciones internacionales se centraran en sus objetivos deportivos fundamentales y en la competencia leal.

Turlov ocupa el cargo de presidente de la Federación de Ajedrez de Kazajistán desde 2023 y el de presidente de la Federación Internacional de Ajedrez Escolar desde 2025.

Durante el mandato de Turlov, Kazajistán también ha acogido importantes competiciones internacionales, entre ellas los Campeonatos Mundiales de Ajedrez Rápido y Blitz y la Partida por el Campeonato Mundial de 2023 en Astana.

La campaña de Turlov ha identificado el desarrollo digital, la educación en el ajedrez, la sostenibilidad financiera y el desarrollo institucional como algunas de sus prioridades para la FIDE. Turlov se enfrentará en las urnas por la presidencia de la FIDE con Wadim Rosenstein-Gordon Tang y Jan Henric Buettner-Malcolm Pein.