ENAIRE y el CPE ratifican su colaboración para "mirar con ambición y esperanza" a Los Ángeles 2028

Foto de familia tras la firma del acuerdo de colaboración entre ENAIRE y el Comité Paralímpico Español - MH GONZÁLEZ

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, y presidente de ENAIRE, José Antonio Santano, ratificó este jueves en el Consejo Superior de Deportes la firma de un convenio de colaboración entre el gestor estatal de navegación aérea y el Comité Paralímpico Español (CPE) para respaldar la formación y preparación de los deportistas paralímpicos españoles a través del Plan ADOP e iniciativas de inclusión laboral a través del deporte.

Según informó el CPE este viernes en nota de prensa, este acuerdo ha dado cobertura al equipo español en los recientes Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo y será clave para la preparación los de Verano de Los Ángeles en 2028, en los que se estrenará como disciplina la escalada, cuyo Equipo de Promesas Paralímpicas llevará el nombre de ENAIRE.

"Los dos oros, la plata y el bronce cosechados por Audrey Pascual y las destacadas actuaciones de María Martín-Granizo e Higinio Rivero fueron un motivo de orgullo nacional, que nos permite mirar con ambición y esperanza la cita de los Juegos Paralímpicos de Verano de Los Ángeles 2028", resaltó Santano.

Para el secretario de Estado, su ministerio "concibe la movilidad como un derecho ciudadano fundamental". "Nos obliga a garantizar la accesibilidad real y confortable de las personas con discapacidad en todos los modos e infraestructuras de transporte", advirtió. "Si la movilidad es un derecho, la inclusión y el apoyo a quienes más lo necesitan son un deber que nos mejora como país y que debe priorizarse en la búsqueda de soluciones a los desafíos que tenemos como país en un momento histórico dominado por la incertidumbre", añadió.

Al acto acudieron los deportistas y medallistas paralímpico Eva Moral, Álvaro del Amo y Alba García, a los que Santano calificó de "un ejemplo para todos". "Demostráis que las barreras y las metas nos las ponemos nosotros mismos, que los límites son sólo un punto de partida y que el espíritu de superación y esfuerzo inherentes al deporte paralímpico son lecciones de vida de las que toda la sociedad puede aprender", subrayó.

Por su parte, Alberto Durán, presidente del CPE, agradeció a ENAIRE y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su compromiso con la inclusión con un convenio que "representa mucho más que un acuerdo de patrocinio". "Es una apuesta real por la igualdad de oportunidades y por el reconocimiento del talento de nuestros deportistas", declaró.

Para el dirigente, este respaldo de ENAIRE "permitirá reforzar la preparación del Equipo Paralímpico Español con vistas a Los Ángeles 2028" y, especialmente, "dará la oportunidad de llegar a unos Juegos a los chicos y chicas del nuevo Equipo ENAIRE de Promesas Paralímpicas de Escalada". "Cuando una entidad pública como ENAIRE se compromete con el deporte paralímpico, contribuye no sólo al éxito competitivo, sino también a que más personas con discapacidad tengan acceso a programas de formación y tecnificación", recalcó.

Las aportaciones del patrocinio de ENAIRE se destinan a facilitar servicios multidisciplinares de apoyo, programas de detección de talento y tecnificación paralímpica, así como a iniciativas que fomentan la inclusión laboral y la formación profesional de personas con discapacidad a través del deporte, remarcó el CPE.

Con este convenio de patrocinio, el gestor estatal de navegación aérea reafirma su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y con los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que supone la aplicación de los valores y principios éticos universales a su estrategia corporativa.

ENAIRE así opta por una de las alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2025 para cumplir con la denominada 'cuota de reserva', que establece que las empresas españolas de 50 o más empleados cuenten con al menos un 2 por ciento de personas con discapacidad en su plantilla.