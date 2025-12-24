Encuentran muerto en su hotel al biatleta noruego Sivert Bakken

Archivo - Sivert Bakken - Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken, de 27 años, ha sido hallado muerto en su habitación de hotel en la localidad italiana de Lavazè, donde se encontraba entrenando, ha confirmado este lunes la Unión Internacional de Biatlón (IBU, por sus siglas en inglés).

Bakken compitió en la Copa del Mundo 31 veces, subiendo al podio en cuatro de competiciones. En la temporada 2021-22, ganó el pequeño Globo de Cristal en la modalidad de salida en masa al imponerse en la última competición de la temporada ante su público en Oslo.

En 2022 fue diagnosticado de miocarditis, una afección cardíaca, y anunció su retirada, aunque este mismo año regresó a la competición, logrando dos medallas de oro en el Europeo. La semana pasada participó en la Copa del Mundo de Le Grand Bornand (Francia).

"Nos quedamos sin palabras ante la noticia del repentino fallecimiento de Sivert Bakken. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, compañeros de equipo y todos los cercanos a él durante este momento difícil", señaló la Unión Internacional de Biatlón.

El presidente de la IBU, Olle Dahlin, afirmó que el organismo está "profundamente conmocionada y entristecida por la trágica noticia del repentino fallecimiento de Sivert Bakken". "Su regreso al biatlón tras un período de grandes dificultades fue motivo de inmensa alegría para todos los miembros de la familia del biatlón y una inspiradora demostración de su resiliencia y determinación", apuntó.

"Su fallecimiento a tan temprana edad es incomprensible, pero no será olvidado y permanecerá para siempre en nuestros corazones. La IBU acompaña con sus condolencias a la familia y amigos de Sivert, a su equipo y a todos los miembros de la familia noruega del biatlón en estos momentos tan difíciles", finalizó.