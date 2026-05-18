Las entradas para el Falcons-Bengals de Madrid se podrán adquirir a partir del 9 de julio

Archivo - Vista general del 2025 NFL Madrid Game entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders disputado en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, ha anunciado este lunes que a partir del 9 de julio se pondrán a la venta las entradas para el público general para el 2026 NFL Madrid Game, que enfrentará a los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals el domingo 8 de noviembre a las 15.30 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

La liga estadounidense avanzó en un comunicado que desde el próximo 29 de mayo será la preventa para aquellos clientes que tengan la tarjeta American Express, socio de la NFL, y que desde el 5 de junio saldrán a la venta las entradas VIP (paquetes de 'hospitality').

En este sentido, desde la organización del evento recuerdan que los aficionados pueden registrarse en la página web de la NFL en España para recibir las últimas noticias sobre el partido y la información de las entradas.