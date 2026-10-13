El Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación comienza a preparar los Juegos en el CAR de Sant Cugat

Foto del Equipo Promesas Paralímpicas de AXA tras un entrenamiento en el CAR de Sant Cugat - GORKA LEIZA

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, compuesto por doce nadadores, comenzó a preparar estos días la temporada con la vista puesta ya en los Juegos de Los Ángeles de 2028 y, más a largo plazo, los de Brisbane de 2032, con una concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) entre el 9 y el 12 de octubre.

Según informó este martes el Comité Paralímpico Español (CPE), la convocatoria reunió a siete chicas y cinco chicos de distintas edades y clases deportivas, procedentes de varias comunidades autónomas y pertenecientes a clubes de toda España. Siete de ellos representan a la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), tres a la de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y dos a la de Deportes para Ciegos (FEDC).

Una de las veteranas es Alicia Arias, de 18 años, que compite en las clases S2 y SB2 y pertenece al CN Pozuelo, entrenando en el CAR de Madrid. También continúa Berta Colomer, de 18 años, del CN Olot, que compite en las clases S10, SB9 y SM10 y se prepara entre Olot (Girona) y el CAR de Sant Cugat.

Carlota Martínez, de 14 años, forma parte del CN Barcelona y compite en las clases S9, SB8 y SM9, mientras que Catalina Sagastizabal, de 15 años, pertenece al CN Pozuelo y participa en las clases S6, SB6 y SM6. También sigue en el equipo el balear Lluís Cortés, de 18 años, del club Illes Balears XT, que nada en las clases S9, SB8 y SM9.

Yaiza Mata, de 17 años, compite en las clases S10 y SM10 y pertenece al CD Fusion, mismo club en el que milita Yasser del Bosque, de 17 años y que participa en las clases S7, SB6 y SM7. Imran Belahsen, de 17 años y del CN Mataró, continúa igualmente en el equipo esta temporada y nada en las clases S6, SB5 y SM6, y Adrián González, de 18 años, compite en las clases S13, SB13 y SM13 y entrena en el CAR de Madrid. Completa el grupo de deportistas que continúan en el programa Anna Saiz, de 19 años y del CN Mataró, que compite en las clases S6, SB5 y SM6.

Además, como novedades de la temporada 2026-2027, el equipo incorpora a Haizea Velázquez, de 14 años, del club Konporta KE y que compite en las clases S12, SB12 y SM12, y a Luis Martí, de 15 años y del CE Aquarium Alacant, que participa en las clases S8, SB8 y SM8.

"La concentración constituyó una nueva oportunidad para trabajar de forma conjunta en un entorno de alto rendimiento, compartir experiencias y continuar con el proceso de preparación y seguimiento individualizado de los nadadores. Este tipo de encuentros contribuye a reforzar su formación deportiva y a acompañarlos en su camino hacia la competición de alto nivel", señaló el CPE.

El Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación fue creado en 2011 gracias a la colaboración entre la Fundación AXA y el CPE con el objetivo de detectar, formar y preparar a jóvenes nadadores con discapacidad para dar el salto al alto nivel y asegurar el relevo generacional en el Equipo Paralímpico Español.

Este 2026, el programa celebra su 15º aniversario con un balance que refleja su contribución al desarrollo de la natación paralímpica española. A lo largo de estos años, un total de 59 nadadores han formado parte de la iniciativa, de los cuales 21 han llegado a competir en los Juegos Paralímpicos y han sumado 20 medallas en Juegos. Además, su presencia en la selección nacional ha sido especialmente significativa, hasta representar el 50 por ciento en Tokyo 2020 y el 58,82 en París 2024.