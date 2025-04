El equipo español masculino de 10K, subcampeón de Europa

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo español masculino de 10 kilómetros se ha colgado este domingo la medalla de plata en el Campeonato de Europa en ruta, que se está celebrando en la localidad belga de Leuven, y otorga a España su tercera medalla en la cita, mientras que el equipo femenino ha terminado sexto.

El equipo, integrado por Jesús Ramos, Juan Antonio 'Chiki' Pérez, Ilias Fifa y Abdessamad Oukhelfen, se aseguró el subcampeonato tras firmar un 1:24:55 con la suma de los tres mejores tiempos, solo por detrás de una Francia (1:23:38) liderada por Yann Schrub (27:37), que dominó la prueba por delante de su compatriota Etienne Daguinos (27:46) y del belga Isaac Kimeli (27:58). Bélgica completó el podio (1:25:22).

Ramos fue el mejor español en la prueba al terminar quinto con un crono de 28:11, mientras que Chiki Pérez finalizó en décima posición (28:16) e Ilias Fifa fue decimotercero (28:32). Abdessamad Oukhelfem no pudo terminar la carrera.

Tras la prueba, Ramos aseguró que había completado una carrera "fantástica". "Me he encontrado muy bien, desde el principio veía que las piernas me respondían, he subido la cuesta controlándome, viendo que el grupo se rompía. La liebre se ha retirado a falta de dos kilómetros y medio, me he quedado solo y no me quedaba otra que tirar hacia adelante. Un quinto puesto, podía haber peleado un poquito más", reconoció.

De esta manera, España suma otro metal más al medallero del campeonato, después de que el equipo español masculino de medio maratón conquistase la plata y de que el equipo femenino de la misma distancia se hiciese con el bronce.

Por su parte, el equipo femenino de 10K concluyó sexto en una carrera en la que Nadia Battocletti lideró la victoria por equipos de Italia. La campeona de España Carla Gallardo terminó decimoquinta (32:18); Laura Luengo fue vigésima (32:35); Carolina Robles, vigésima tercera (32:44); Kaoutar Boulaid, vigésima séptima (32:45); Alicia Berzosa, trigésima quinta (33:02); e Isabel Barreiro, trigésima séptima (33:04).