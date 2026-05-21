Los equipos españoles de kata disputarán sendos bronces en el Campeonato de Europa

Paola García, durante una competición. - RFEKARATE

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los equipos españoles masculino y femenino de kata disputarán sendas medallas de bronces durante el Campeonato de Europa absoluto de karate, que se está disputando en Fráncfort (Alemania), tras haber perdido este jueves en semifinales respectivamente contra los equipos de Turquía y de Italia.

Formado por Paola García, Carla Guardeño, Abril Angulo e Irene Yao Alcaraz, el conjunto femenino de kata estaba exento de competir en los octavos de final y arrancó su camino de este Europeo directamente en cuartos, donde batió a Turquía por 1-6 realizando la rutina 'Papuren'.

Pero en semifinales, haciendo la rutina 'Chatanyara Kushanku', España cayó frente al equipo italiano por 5-2. Y ahora la siguiente cita para las españolas será enfrentarse a Montenegro en busca de uno de los dos bronces de la repesca, ya que Alemania y Francia se disputarán el otro.

Por su parte, en el certamen masculino empezaron Raúl Martín, Iván Martín, Antonio Lozano y Alejandro Galán con victorias en octavos de final ante Hungría (0-7) y en cuartos frente a Montenegro (1-6). Luego en 'semis' perdieron contra Turquía (4-3) y su siguiente compromiso, en busca también de un bronce de repesca, será ante el conjunto de Polonia.