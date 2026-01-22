España abrocha la quinta posición del Europeo masculino de waterpolo

Archivo - Bernat Sanahuja, en un partido con la selección española de waterpolo. - Europa Press/Contacto/Marko Dimic - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de waterpolo ha finalizado este jueves en el quinto puesto del Campeonato de Europa, que se está disputando en Belgrado (Serbia), gracias a su victoria por 17-9 frente a la selección croata en su último partido del torneo.

Si en 2024 se enfrentaron ambos equipos por el título de la anterior edición del Europeo, en esta ocasión el duelo tenía menos enjundia porque tanto España como Croacia aspiraban a las medallas. Sin embargo, se les atragantó la 'Main Round' y quedaron terceros de sus respectivos grupos.

Viéndose fuera de semifinales, a las que solo accedían campeones y subcampeones de grupo, este partido de consolación por la quinta plaza era al menos una oportunidad de lucirse en ataque. Y así lo quiso entender el conjunto español con un primer periodo de 3-0 a su favor.

Alberto Munárriz había inaugurado el marcador en el Beogradska Arena y luego anotó otro gol en un segundo periodo donde Bernat Sanahuja hizo doblete, creando un colchón (4-0) que apenas puso en jaque Luka Bukic al meter las dos dianas croatas que figuraban en el 7-2 del descanso.

En la reanudación, Konstantin Kharkov aportó por duplicado a la acción ofensiva de los balcánicos, pero la pólvora española seguía bien porque Álvaro Granados había tomado el relevo de Roger Tahull. Además, volvieron a marcar Munárriz y Sanahuja en un tercer cuarto que se cerró en 13-7.

Aparte de Kharkov, pocas más armas lució Croacia y el inicio del cuarto cuarto lo refrendó. Los pupilos de David Martín enviaron muchas veces el balón a posición interior y sacaron tajada forzando penaltis, con los que ampliaron su distancia en el marcador hasta sellar sin sustos el triunfo.