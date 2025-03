España acudirá con 22 atletas al Campeonato de Europa de Ruta

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de once atletas, once mujeres y once hombres, compondrán la selección española que participará en Bruselas los días 12 y 13 de abril en el primer Campeonato de Europa de Ruta, que estará compuesto por las pruebas de medio maratón, maratón y 10 kilómetros.

Según informó este martes la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), en maratón competirán la plusmarquista nacional, Majida Maayouf, Fátima Ouhaddou y Ester Navarrete, en categoría femenina, e Ibrahim Chakir, único representante masculino.

En cuanto a la media maratón, España acudirá a la capital belga con nueve atletas, seis hombres y tres mujeres. El equipo masculino lo lidera Carlos Mayo, plusmaquisista español de la distancia (59:39), que estará acompañado por el veterano Javier Guerra, Jorge Blanco, Jorge González, Nassim Hassaous y Pablo Sánchez, y el femenino lo forman Meritxell Soler, María José Pérez e Ikram Rharsalla.

Finalmente, en los 10 kilómetros, Jesús Ramos y Carla Gallardo, campeones de España el pasado fin de semana, lideran la selección. Ilias Fifa, Abdessamad Oukhelfen, Juan Antonio Pérez, Laura Luengo, Carolina Robles, Alicia Berzosa e Isabel Barreiro son el resto de preseleccionados.