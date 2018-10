España arrolla a Sudáfrica y endereza su rumbo en el Mundial femenino de hockey hierba

Publicado 26/07/2018 15:51:03 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey sobre hierba enderezó su rumbo en el Mundial de Londres y se recuperó de la goleada encajada en su estreno del domingo ante Argentina con una similar por 7-1 este jueves ante Sudáfrica, después de un brillante partido donde desplegó buen juego y acierto.

La derrota por 6-2 ante las 'Leonas' no afectó a las de Adrian Lock que, sabedoras de que su siguiente encuentro era más asequible, no dejaron pasar la oportunidad para coger moral ante un rival que no opuso demasiada resistencia y que terminó por hundirse cuando el combinado nacional reaccionó precisamente cuando había apretado el marcador.

Las cosas comenzaron bien para una España que salió muy concentrada y que ya demostró desde los minutos iniciales que ha trabajado adecuadamente la suerte del 'penalti-corner'. Tras desperdiciar el primero, Lola Riera avisó de su pericia poniendo la bola en la escuadra en el segundo intento para poner el 1-0, y una buena jugada combinativa permitió a Berta Bonastre hacer el segundo poco después.

A Sudáfrica le costó meterse en el partido y crear ocasiones, pero fue mejorando con el paso de los minutos y gozó de buenas opciones para haber recortado el marcador antes del descanso, mientras que las de Adrian Lock no se mostraron tan dominadoras.

Esa mejoría sudafricana se confirmó al inicio del tercer cuarto. Botes, tras un rechace en un 'pc' y previo visto bueno del videoarbitraje, metió a las suyas en un partido que amenaza con complicarse, pero que las españolas acertaron a manejar con eficiencia.

Así, del 2-1 se pasó a un tranquilizador 5-1 con doblete de Carlota Petchame, el primero tras un contragolpe y el segundo tras una buena maniobra individual dentro el área, y otro de Carola Salvatella tras una gran acción personal de Berta Bonastre.

Sudáfrica quedó 'tocada' y España cerró en el último cuarto su brillante goleada con efectividad en el 'pc' gracias a otro lanzamiento a la escuadra de Lola Riera y a una hábil combinación que terminó empujando Begoña García tras otro golpeo de Berta Bonastre. Con esta victoria, el combinado nacional prácticamente aseguró su presencia en los cruces antes de medirse el sábado ante la potente Alemania, líder de su grupo tras ganar 3-2 a Argentina.