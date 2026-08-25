España busca en Poznan superar las ocho medallas mundialistas conseguidas en Milán

Archivo - Adrian del Rio y Marcus Cooper en los Juegos Olímpicos de París 2024. - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación española de Sprint Olímpico y Paracanoe disputa el Campeonato del Mundo de Poznan (Polonia), que se disputa del 26 de agosto hasta el domingo 30, una competición a la que España acude con 33 deportistas de sprint y nueve de paracanoe que tratarán de superar las ocho preseas logradas en el mundial del pasado año celebrado en el Parque Idroscalo de Milán.

España acude al Campeonato del Mundo de Poznan con 44 deportistas, 35 de Sprint Olímpico y nueve de Paracanoe en una competición que contará con 885 palistas (535 hombres y 350 mujeres) de 78 países y que arranca mañana miércoles 26 de agosto y finalizará el domingo 30. Un Mundial en el que los principales objetivos serán los de superar el resultado conseguido en Milán con ocho medallas y conseguir el máximo número de puntos posibles en la carrera del ranking olímpico de cara a los Juegos de Los Ángeles de 2028.

El primer español en abrir la competición será Pablo Crespo (Club Fluvial De Lugo) en la prueba del C1 1000, seguido de las embarcaciones K4 500, primero en categoría masculina con un cuarteto formado por Adrian Del Rio (Club Escuela Piragüismo Aranjuez), Carlos Arévalo (Club Fluvial De Lugo), Marcus Cooper (Reial Club Nautic Portopetro) y Rodrigo Germade (Club Fluvial De Lugo). Una clara opción de medalla para la delegación española, ya que lograron el bronce en París y Milán.

Posteriormente será el turno de la categoría femenina, donde Sara Ouzande (Club Los Delfines De Ceuta), Lucia Val (Club Piragüismo Rias Baixas-Boiro), Daniela Garcia (Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva) y Barbara Pardo (Peña Piragüista Antella) buscarán defender el título logrado el año pasado.

Las siguientes en entrar en acción serán Ángeles Moreno (Reial Club Nautic Port De Pollença) y Viktoria Yarchevska (Asociación Deportiva Pinatarense) en el C2 500 prueba en la que lograron el bronce hace un año. Tras ellas, arrancará la prueba del KL1 200 en la que participará Adrian Castaño (Real Club Náutico De Palma), que intentará mejorar el noveno puesto de Paris 2024 y estar en la lcuha por las medallas.

La mañana del primer día de competición la cerrarán las series del C1 200 donde estará presente Pablo Graña (Real Club Náutico Rodeira De Cangas), actual subcampeón del mundo, el K1 200 con Carlos Arévalo, vigente campeón de Europa, y el K1 1000 con Laia Pelachs I Masanas (Club Natació Banyoles).

En la sesión vespertina del 26 de agosto, entrarán en acción Claudia Couto (Club Kayak Tudense) y Diego Domínguez (Club Fluvial de Lugo) en las clasificatorias del C1 500, a Carolina García (Club Fluvial de Lugo) y Francisco Cubelos (Club Fluvial de Lugo) en las del K1 500 y K1 1000 respectivamente y cerrarán las pruebas de Sprint, Ángeles Moreno y Viktoria Yarchevska en el C2 200.

Después, terminará la jornada el Paracanoe con el KL2 200 con Carlota Blanca (Club Náutico Sevilla) e Inés María Felipe (Club Piragüismo Badajoz), el KL3 200 con Araceli Menduiña (Club De Mar Ría De Aldán-Gandón SA) y finalizará con las pruebas de Va's masculinas, en VL2 200 Higinio Rivero (Club Plentzia Piragua Taldea) y en VL3 200 Adrián Mosquera (Club Piragüismo Rias Baixas-Boiro).

El segundo día de competición en el campeonato del mundo de Poznan, abrirán la jornada las mujeres del K1 200 y del C1 200. Allí, Antía Jácome (Club Náutico de Sevilla) tratará de conseguir billete para semifinales en la canoa e intentará hacer lo propio Sara Ouzande en el kayak.

La mañana de esa jornada se cerrarán con las series del K1 500 con Alex Graneri (Real Club Náutico De Palma) y con las series del K2 y del C2 500 metros. En las primeras competirán en mujeres Estefanía Fernandez (Club Fluvial De Lugo) y Begoña Lazkano (Club Donostia Kayak Ke) y en hombres, Enrique Adán (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y Carlos García (Club Piragüismo Verducido Pontillón), mientras que en la serie del C2 500 masculina serán Daniel Grijalba (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y Adrian Sieiro (Club Náutico O Muiño De Ribadumia), los que luchen por el billete directo a la final.

Por la tarde competirán rondas de semifinales de diferentes pruebas, pero en Paracanoe, entrarán en pista de nuevo Carlota Blanca e Inés María Felipe VL2 y debutará María Jiménez (Club Fluvial De Lugo) en VL3 para a continuación entrar en pista Jose Javier Piñeiro (Club De Mar Ria De Aldan- Gandon SA) en KL2 200 y Juan Antonio Valle (Club Polideportivo Iuxtanam Mérida) en la prueba de KL3 200.

Ya el sábado 29, por la tarde, se disputará la final del C4 500 masculina donde tripularán el barco Cayetano García De La Borbolla (Club Náutico Sevilla), Pablo Martinez (Club Náutico Sevilla), Manuel Fontan (Club Náutico O Muiño De Ribadumia) y Diego Domínguez.

La femenina será el domingo antes de las finales de 5000 metros, el C4 femenino será tripulado por Antía Jácome, Claudia Couto, Elena Gomez-Millan (Club Náutico Sevilla) y Ana Cantero (SD Del Círculo Mercantil E Industrial De Sevilla), cerrando el campeonato las pruebas largas con porteos donde competirán Javier Lopez (Club Jaire Aventura Los Rápidos De Arriondas) y Estefanía Fernández en el K1 5000 y Jaime Duro (Club Fluvial De Lugo) y Nerea Novo (Club Nautico Pontecesures) en el C1 5000, donde en ambas pruebas tendrán que realizar cuatro porteos por el pantalán.

Este evento será la cuarta prueba de las ocho que hay previstas de la carrera del ranking olímpico, si bien el campeonato del mundo sumará 1500 puntos por la victoria en vez de los 1000 de las copas mundiales, por lo tanto, buena parte de esa clasificación olímpica para los Juegos de Los Ángeles de 2028 se disputará esta semana en Poznan.