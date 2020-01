España busca las 'semis' del Europeo de waterpolo ante una Grecia peligrosa

Publicado 20/01/2020 15:00:01 CET

España busca las 'semis' del Europeo ante una Grecia peligrosa

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española de waterpolo femenino se mide este martes a Grecia (17.30 horas) en los cuartos de final del Campeonato de Europa de Budapest (Hungría), en un primer cruce eliminatorio ante un rival que, en la pasada edición de Barcelona, dejó fuera de la final a las 'guerreras del agua'.

España, que perdió el último partido del Grupo B ante los Países Bajos (6-10), se mide ahora como segunda clasificada a una Grecia que no está tan fuerte como hace dos años pero que será un peligro para las de Miki Oca, que ya han sido víctimas de las griegas en el pasado.

En el último Europeo, celebrado en las Piscinas Bernat Picornell de Barcelona en verano de 2018, España se topó con el combinado heleno en las semifinales y este se llevó el triunfo por un ajustado 11-9, para perder después la final ante las neerlandesas.

Sin embargo, en el pasado Mundial, la selección española ya se tomó cumplida revancha con un demoledor 14-4 en la fase de grupos ante un rival que se está renovando, pero al que le quedan puntales como la capitana Christina Tsoukala, Eleftheria Plevritou o la portera Chrysoula Diamantopoulou, que estuvo inconmensurable en la Picornell.

Pese a las dudas ofrecidas al inicio en su duelo contra las actuales campeonas de Europa, este partido llega en buen momento para las españolas. La buena fase de grupos, para nada exigente salvo el otro partido ante Italia, permite darlo todo ahora.

Además, Grecia no está cuajando su mejor Europeo y, en el Grupo A, no ha podido ser más que tercera después de perder contra la anfitriona Hungría (13-10) y contra Rusia (7-12), en la que era la lucha por la segunda plaza, dato que no debe relajar a las de Miki Oca, ya que es un partido a cara y cruz.

Estas dos derrotas han llegado en las dos últimas jornadas, por lo que las griegas llegan al pulso contra España mermadas a nivel moral. Algo que debería aprovechar, son confiarse, un conjunto nacional que tiene más fondo de armario y que sabe que, con acierto ofensivo, deberían ser superiores a esta Grecia.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

GRECIA: C. Diamantopoulou (p), Stamatopoulou (p); Tsoukala, V. Diamantopoulou, Eleftheriadou, Plevritou, Avramidou, Myriokefalitaki, Benekou, Kotsia, Ninou, Plevritou y Xenaki.

ESPAÑA: Ester (p), M.E. Sánchez (p); C.Espar, Bach, González, Crespí, A.Espar, Tarragó, Ortiz, Forca, Leitón, García y Peña.

--PABELLÓN: Duna Arena de Budapest.

--HORA: 17.30/Teledeporte.