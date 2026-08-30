España cae ante Alemania y se cuelga la plata en el Mundial

Marc Reyné en la final del Mundial de hockey sobre hierba entre España y Alemania - Europa Press/Contacto/DIRK WAEM

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre hierba ha caído este domingo ante Alemania (0-1) en la final del Mundial, disputado en Bélgica y Países Bajos, un partido en el que un golpe de suerte en el tercer cuarto permite a los germanos revalidar el título y frustrar a unos valientes 'RedSticks' en su tercer intento de colgarse la medalla de oro.

Un solitario gol de Michel Struthoff en el minuto 44 condenó a los de Max Caldas en la localidad belga de Wavre, donde afrontaban su tercera final tras las perdidas en 1971 y 1998. Aún así, se cuelgan su cuarta medalla mundialista, tras las platas de aquellas ediciones y el bronce de Mönchengladbach 2006.