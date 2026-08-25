España cae ante Países Bajos y buscará seguir con vida en el Europeo ante Portugal

La selección española femenina de voleibol - RFEVB

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de voleibol ha caído este martes ante Países Bajos por 3-0 (25-13, 25-11, 25-16) en la tercera jornada del Grupo C del Campeonato de Europa 2026, que se está disputando en Bakú (Azerbaiyán), y se jugarán gran parte de sus opciones de octavos de final este miércoles ante Portugal.

La igualdad reinó en los primeros minutos, aunque las neerlandesas, invictas y una de las favoritas del Grupo C, consiguieron abrir la primera diferencia importante (9-5), momento en el que el seleccionador Pascual Saurín solicitó su primer tiempo muerto. El rival de las españolas amplió su ventaja hasta el 14-7, y aunque España trató de reaccionar, mantuvo el control y se adjudicó el primer parcial (25-13).

Ya en el segundo set, las neerlandesas tomaron pronto la iniciativa hasta construir una amplia renta (13-5). Un gran ataque de Lola Hernández permitió a España detener una serie de puntos consecutivos de su rival (13-6), pero su adversario no bajó el ritmo (20-9) para finalmente cerrar el parcial 25-11.

España volvió a la pista con una buena respuesta en el tercer set (5-5). Países Bajos consiguió recuperar el control y un nuevo 'ace' le permitió ampliar su ventaja hasta el 14-8. España buscó mantenerse en el partido, pero su rival no dio opciones a la remontada (25-16).

Pese a la derrota, España continúa con opciones para las dos últimas jornadas del grupo. Volverá a la pista este miércoles en un duelo clave por los octavos de final ante Portugal, antes de cerrar la fase el viernes frente a Rumanía.