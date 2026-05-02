España clasifica a cuatro relevos para el Mundial de atletismo de Pekín 2027 y logra tres récords nacionales

Los equipos españoles en el World Athletics Relays de 2026. - RFEA / SPORTMEDIA

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Gaborone (Botsuana) ha acogido este sábado la primera jornada de los World Athletics Relays, donde la delegación española ha logrado la clasificación de cuatro equipos para el Campeonato del Mundo de Pekín 2027 y además ha firmado tres nuevos récords nacionales.

El estreno llegó en 4x100 m mixto, donde Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Sakura Bestué pararon el cronómetro en 40.51 para batir el récord nacional, logrando el pase a la final de este mismo domingo y certificando su billete para ese Mundial de Pekín 2027.

En 4x400 m mixto, el cuarteto formado por David García Zurita, Paula Sevilla, Julio Arenas y Blanca Hervás acabó segundo en la primera serie con 3:09.89; valió billete para el Mundial pekinés y récord nacional, en una carrera de alto nivel porque Estados Unidos ganó con 3:09.82, siendo la mejor marca mundial hasta que luego la rebajó Gran Bretaña (3:09.69).

En el 4x100 m masculino, el equipo compuesto por Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Jaime Sancho y Jorge Hernández finalizó sexto en la segunda serie con un tiempo de 38.80. Aunque no lograron el pase directo a la final, firmaron la mejor marca española del año y la octava de todos los tiempos, dándoles una nueva oportunidad en la tanda dominical.

El 4x400 m femenino brindó un momentazo para España con su serie en 3:24.44, a solo 31 centésimas del récord nacional. Los percances de la carrera demostraron la solidez del equipo español; Paula Sevilla entregó en primera posición, Rocío Arroyo luchó ante Jamaica por ese liderato, Ana Prieto mantuvo el pulso frente a Alemania y Blanca Hervás sentenció en la recta final un triunfo que dio billete mundialista para Pekín.

La jornada se cerró con el 4x400 m masculino, que puso la guinda al papel español. Markel Fernández, Samuel García, Manuel Guijarro y Óscar Husillos firmaron un tiempo de 3:00.26, nuevo récord nacional, para ser terceros en la tercera serie. Se quedaron fuera del acceso directo a la final, pero tienen intactas sus opciones de clasificación en el domingo.