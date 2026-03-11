España competirá con siete deportistas en los Europeos de Halterofilia

Archivo - Garoa Martínez en el Mundial de halterofilia - RFEH/PABLO MORENO - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Halterofilia (RFEH) anunció este miércoles una convocatoria de siete deportistas, seis mujeres y un hombre, para la disputa del Campeonato de Europa Absoluto que se celebrará del 19 al 26 de abril en Batumi (Georgia).

Los halterófilos convocados por la federación son Marta García, Malen Monasterio, Alba Sánchez, María Olalla, Naroa Arrasate, Garoa Martínez y Javier González, los cuales intentarán mejorar las diez medallas logradas en la pasada edición.

En este sentido, la salmantina Marta García defenderá su condición de actual subcampeona continental en 45 kilos, mientras que la navarra Naroa Arrasate fue bronce en la modalidad de dos tiempos en 64 kilos.