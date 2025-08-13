España completa el pleno de derrotas y no estará en el Europeo masculino de voleibol

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de voleibol perdió (0-3) ante Suiza en la última jornada de una dura fase de clasificación para el Europeo de 2026, sin opciones de alcanzar el torneo y culminando el pleno de derrotas en el encuentro celebrado este miércoles en el Pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante.

España tenía una papeleta complicada, sin opciones de conseguir uno de los billetes para el máximo torneo continental tras caer el sábado en Suecia, y no pudo cerrar la fase con el consuelo de al menos una victoria y en casa. Los de Hubert Henno no pudieron vengar la derrota del año anterior, en el primer encuentro del Preeuropeo, contra los suizos.

El cuadro visitante se impuso con claridad (17-25, 16-25, 20-25), con el buen rendimiento del bloqueo y el acierto ofensivo para lograr la primera plaza del grupo. El conjunto de José Manuel Serramalera dominó a España en el centro de la red, con un gran acierto de Lars Migge, con dos saques directos.

España siguió chocando contra el muro suizo en el segundo set. El guion del parcial anterior se repetía y las sensaciones en el bando español no eran buenas. Suiza mantuvo su presión con el saque y bloqueo, y forzó numerosos errores de la anfitriona. En el tercer parcial, Hubert Henno optó por su tercer septeto diferente, con un marcador igualado hasta el momento de la verdad.