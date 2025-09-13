España conquista por novena vez el Europeo femenino de hockey patines

Las jugadoras de la selección española femenina de hockey sobre patines, durante el Campeonato de Europa 2025. - DAVID VALIENTE / RFEP

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey sobre patines ha conquistado por novena vez en su historia el Campeonato de Europa en categoría absoluta, gracias a su victoria de este sábado por 7-2 ante el combinado de Portugal en la final disputada en la ciudad portuguesa de Paredes.

El Pavilhão Rota dos Móveis, en Lordelo, acogió un partido definitivo por el título donde las anfitrionas se adelantaron tras haber pasado solo minuto y medio, por obra de Marlene Sousa con un fuerte tiro tras haber cruzado el área de izquierda a derecha en diagonal.

Empató España bastante rápido, gracias a un disparo lejano de Marta Piquero, y el 2-1 fue obra de María Sanjurjo a 14:39 de llegar al descanso, metiendo bien su bastón entre el 'stick' de una adversaria y la manopla diestra de la guardameta durante un barullo en el área.

Poco después, en la portería contraria, Anna Salvat paró un penalti a Raquel Santos con el casco y eso reforzó el ánimo de las españolas, que casi de inmediato hicieron el 3-1 por mediación de Aimee Blackman al aprovechar el rechace de un tiro previo de su compañera Mariona Colomer.

A 2:41 del descanso, el equipo entrenado por Sergi Macià consiguió su cuarta diana a raíz de que Aina Florenza desviase al fondo de la red una asistencia de Victòria Porta. Con esa holgada renta se fue el conjunto español al vestuario y no hubo que esperar mucho para ver su 'manita'.

En cuanto empezó a transcurrir el minuto 3 de la segunda mitad, coló Piquero un golazo con recorte de derecha a izquierda y latigazo a la escuadra. Más adelante redujo distancias Portugal con un gol de Beatriz Várzeas, cazando a media altura el rechace de un tiro de Sofia Moncóvio.

Entonces apretaron las pupilas de Ricardo Barreiros, pero Anna Salvat evitó a bocajarro otro gol de Marlene Sousa. Incluso lo intentó Portugal con portera-delantera de cara al desenlace, pero Florenza y Sanjurjo no dejaron escapar sendas ocasiones a puerta vacía para anotar los últimos dos tantos de España y sellar la novena corona en un Europeo femenino.