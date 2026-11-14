España se cuelga el oro en el relevo mixto de las Series Mundiales de triatlón de Abu Dabi

El equipo español de relevo mixto de triatlón, formado por Sara Guerrero, Antonio Serrat, Marta Pintanel y David Cantero, gana la cita de las Series Mundiales de triatlón en Abu Dabi - WORLD TRIATHLON

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de relevo mixto de triatlón, formado por Sara Guerrero, Antonio Serrat, Marta Pintanel y David Cantero, ha conquistado la medalla de oro en la cita de las Series Mundiales de triatlón celebrada este sábado en Abu Dabi.

Un gran tramo final en la carrera a pie de Cantero, que tomó el relevo de Pintanel en la quinta posición, permitió al cuarteto español celebrar el triunfo. El valenciano imprimió un ritmo poderoso que le permitió revertir la ventaja de 15 segundos del australiano Luke Willian.

Además, al tener que cumplir el suizo Max Studer una penalización al bajarse de la bicicleta, el camino hacia la victoria quedó despejado para España. Finalmente, Australia se llevó la plata, mientras que Brasil logró el bronce.

"Intenté concentrarme en la natación y mantenerme en cabeza el mayor tiempo posible. Cuando Luke se escapó, no logramos organizarnos, pero sabía que el circuito de carrera a pie sería rápido, así que jugué mis cartas de la mejor manera. Al ver que Max tenía una penalización pendiente, me sentí con mucha confianza para asegurar la victoria", explicó Cantero tras la prueba.