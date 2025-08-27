España se despide del Mundial de Voleibol con victoria histórica ante Bulgaria

Las jugadoras de la selección celebran un punto ante Bulgaria en el Mundial de Voleibol 2025 - RFEVB

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina cerró este miércoles del mejor modo posible su participación en el Campeonato del Mundo de Voleibol que se está disputando al Tailandia al conseguir la primera victoria de su historia al batir a Bulgaria en cuatro sets por 25-22, 25-14, 22-25 y 25-18.

Después de dejar buenas sensaciones ante la campeona de Europa, Turquía en su debut 43 años después de su última participación mundialista, y de rozar el triunfo ante Canadá en su segundo choque y sumar su primer punto en un Mundial, el equipo que dirige Pascual Saurín, pese a estar ya eliminado, se despidió de la cita con su primera victoria en un Campeonato del Mundo que sirve para apuntalar las expectativas de futuro de un combinado todavía muy joven.

Además, este éxito fue especial para la capitana María Segura, que en este partido ponía fin a su carrera deportiva y lo hizo a gran nivel, liderando a sus compañeras con 17 puntos, bien secundada por Varela (16), Hernández (13) y De Paula (12).

España comenzó muy centrada y con el trabajo en la red de Lola Hernández y Lucía Varela, conseguía detener el ataque rival, aunque el marcador se manrtenía ajustado. 'Las Leonas' llegaron a escaparse 21-17 y luego tuvieron la calma cuando las búlgaras reaccionaron para sellar el primer set con un ataque de María Segura y un punto directo de la central gallega (25-22).

Las españolas cogieron fuerza con esta buena actuación y firmaron un segundo gran parcial. Lideradas por su capitana, se pusieron con un prometedor 12-5 que supieron mantener sin problemas para poner el 2-0 en el electrónico (25-14).

Pero Bulgaria, también eliminada, no quiso hincar la rodilla y reaccionó. De la mano de una estelar Miroslava Peskova volvió a mostrarse competitiva y esta vez encontró la forma para forzar una cuarta manga después de que las españolas se atascasen con empate a 22 (25-22).

Sin embargo, el combinado de Pascual Saurín mostró madurez y aunque su rival mantenía el control en el marcador, se mantuvo lo suficientemente cerca a la espera de su mejor momento ofensivo. Este apareció y le permitió coger una ventaja en el tramo clave del set que supo gestionar para cerrar sin problemas un triunfo histórico (25-18) que además les permite escalar importantes posiciones en el ranking mundial tras sumar unos valiosos puntos.