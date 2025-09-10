España gana a Israel, lidera su grupo y asegura el top 6 para buscar medalla en el Europeo femenino de sófbol

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de sófbol ha ganado por 6-7 a la de Israel en su quinto y último partido dentro de la fase preliminar de grupos del Campeonato de Europa, que se está disputando en Praga (República Checa), y así ha asegurado su plaza en el top 6 de los equipos para luchar por medalla.

Después de caer (6-1) el pasado 7 de septiembre ante las checas en su debut, España venció al día siguiente a Italia por 5-3 y batió el pasado martes a Alemania por 1-0 y también a Austria por 6-0. Y junto a la victoria de este miércoles contra el combinado israelí, las pupilas de Rafa Llames acabaron líderes del Grupo X con un balance de 4-1 (.800).

"España ya ha conseguido asegurar su plaza entre las seis mejores selecciones de Europa y a partir de mañana luchará por estar en el medallero final en Praga. Mañana conoceremos el orden de los rivales de nuestra selección en su camino a la medalla", resumió la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS) en su cuenta de la red social X.