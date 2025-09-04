España gana a Portugal y pasa como líder de grupo a cuartos en el Europeo de hockey patines

La selección española masculina de hockey sobre patines, durante el Campeonato de Europa.
La selección española masculina de hockey sobre patines, durante el Campeonato de Europa. - RFEPATINAJE
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 0:30
@epdeportes

   MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La selección española masculina de hockey sobre patines ganó este miércoles por 3-1 al combinado de Portugal durante la tercera jornada de su grupo en el Campeonato de Europa, que se está disputando precisamente en la ciudad portuguesa de Paredes, y de este modo se citó con Austria en los cuartos de final.

   Sobre el parqué del Rota dos Móveis Pavilion, en Lordelo, Martí Casas abrió el marcador en favor de España a 4:05 para llegar al descanso tras controlar en el área rival un pase de Pol Manrubia y tirar hacia arriba antes de que los defensores o el portero se le echasen encima.

   El propio Casas hizo el 2-0 con una jugada en solitario, domando atrás la bola hasta correr por el lado derecho de la pista y culminar con un fuerte tiro lejano. Aunque Gonçalo Alves recortó distancias de penalti, Nil Roca marcó el 3-1 a 10:27 de la conclusión; desde el ataque izquierdo de la selección española, vio hueco y conectó un potente disparo que entró en la portería rival a la altura del hombro derecho del guardameta.

   Este triunfo, el tercero de España en otras tantas jornadas disputadas, le valieron el liderato definitivo del Grupo A con nueve puntos. Francia acabó segunda con seis puntos, Italia concluyó tercera con tres puntos y Portugal terminó cuarta con cero puntos. De cara a los cruces directos, ahora España se enfrentará en cuartos a Austria, colista del Grupo B.

Contador