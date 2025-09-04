España gana a Portugal y pasa como líder de grupo a cuartos en el Europeo de hockey patines

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre patines ganó este miércoles por 3-1 al combinado de Portugal durante la tercera jornada de su grupo en el Campeonato de Europa, que se está disputando precisamente en la ciudad portuguesa de Paredes, y de este modo se citó con Austria en los cuartos de final.

Sobre el parqué del Rota dos Móveis Pavilion, en Lordelo, Martí Casas abrió el marcador en favor de España a 4:05 para llegar al descanso tras controlar en el área rival un pase de Pol Manrubia y tirar hacia arriba antes de que los defensores o el portero se le echasen encima.

El propio Casas hizo el 2-0 con una jugada en solitario, domando atrás la bola hasta correr por el lado derecho de la pista y culminar con un fuerte tiro lejano. Aunque Gonçalo Alves recortó distancias de penalti, Nil Roca marcó el 3-1 a 10:27 de la conclusión; desde el ataque izquierdo de la selección española, vio hueco y conectó un potente disparo que entró en la portería rival a la altura del hombro derecho del guardameta.

Este triunfo, el tercero de España en otras tantas jornadas disputadas, le valieron el liderato definitivo del Grupo A con nueve puntos. Francia acabó segunda con seis puntos, Italia concluyó tercera con tres puntos y Portugal terminó cuarta con cero puntos. De cara a los cruces directos, ahora España se enfrentará en cuartos a Austria, colista del Grupo B.