España se medirá a Portugal, Países Bajos y Suiza en el Rugby Europe Championship 2027

Imagen del REC 2026, con el español Lucien Richardis en el partido ante Rumanía - FERUGBY

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby XV ha conocido este jueves su calendario para el Rugby Europe Championship 2027, competición en la que ha quedado encuadrada en el Grupo B junto a Portugal, Países Bajos y Suiza y en la que debutará el próximo sábado 6 de febrero ante el conjunto neerlandés en Ámsterdam a las 12.30 horas.

El equipo dirigido por Pablo Bouza disputará un encuentro como local y dos desplazamientos en esta primera fase, en la que recibirá a Suiza el domingo catorce de febrero en Madrid a las 12.30 horas y cerrará el grupo el domingo 21 de febrero frente a Portugal a las 17.30 horas en una sede todavía por confirmar.

El duelo ante el combinado portugués reeditará la semifinal de la edición de 2026 en la que se impuso el cuadro luso, dentro de un grupo en el que los dos primeros clasificados lograrán el billete para las semifinales por el título, fijadas para el fin de semana del seis y siete de marzo con ventaja de campo para los líderes de grupo.

El Grupo A estará integrado por Georgia, Rumanía, Bélgica y Polonia, en un torneo continental cuya fase final concluirá el domingo catorce de marzo en Bucarest con la celebración de la gran final y los partidos por el tercer puesto y del quinto al octavo lugar.