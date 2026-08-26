España no puede con Portugal y se aleja de los octavos en el Europeo Femenino de voleibol

Julia de Paula, durante un partido de la selección española de voleibol.
Julia de Paula, durante un partido de la selección española de voleibol. - RFEVB
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 19:34
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   MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La selección española femenina de voleibol se ha quedado con opciones muy reducidas de alcanzar los octavos de final en el Campeonato de Europa 2026 tras perder este miércoles por 1-3 (26-24, 23-25, 19-25 y 20-25) ante la selección de Portugal dentro del Grupo C, que se está disputando en Bakú (Azerbaiyán).

   Para su cuarto partido en este EuroVolley, España empezó bien y cuajó una renta de 8-3. Aunque Portugal redujo distancias (10-8), un ataque de Ana Escamilla y de seguido un error ofensivo rival permitieron a las 'Leonas' recuperar su brecha, mayor incluso (16-10) tras otro toque de Escamilla. Eso sí, las portuguesas reaccionaron en el tramo decisivo.

   Pusieron entonces el 18-17 y forzaron un desenlace reñidísimo, donde España soportó la ajustada batalla. Sin embargo, el segundo set cambió por completo y Portugal comenzó con un 1-6 que provocó el tiempo muerto del seleccionador español, Pascual Saurín. Pese a todo, la diferencia aumentó (10-19) y Portugal mantuvo el control cuando España se levantó.

   Gracias sobre todo a Zoi Mavrommatis, hubo un 19-21, pero las lusas aguantaron el arreón rival y ataron el set para devolver el equilibrio. De hecho, esa igualdad fue luego constante en el inicio del tercer set (8-8, 13-13), si bien Portugal puso tierra de por medio con el 15-20 y no tardó en adjudicárselo, complicando el encuentro para las 'Leonas'.

   La cuarta manga vio tempranas ventajas lusas (8-10, 9-13) y de nuevo a España 'remando' para empatar (16-16). Portugal contestó de inmediato con dos puntos seguidos y de poco sirvió que Saurín agotase sus tiempos muerto en busca de la épica, que nunca llegó porque el cuadro portugués mostró más puntería en el desenlace y terminó rubricando su victoria.

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