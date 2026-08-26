España no puede con Portugal y se aleja de los octavos en el Europeo Femenino de voleibol

Julia de Paula, durante un partido de la selección española de voleibol. - RFEVB

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de voleibol se ha quedado con opciones muy reducidas de alcanzar los octavos de final en el Campeonato de Europa 2026 tras perder este miércoles por 1-3 (26-24, 23-25, 19-25 y 20-25) ante la selección de Portugal dentro del Grupo C, que se está disputando en Bakú (Azerbaiyán).

Para su cuarto partido en este EuroVolley, España empezó bien y cuajó una renta de 8-3. Aunque Portugal redujo distancias (10-8), un ataque de Ana Escamilla y de seguido un error ofensivo rival permitieron a las 'Leonas' recuperar su brecha, mayor incluso (16-10) tras otro toque de Escamilla. Eso sí, las portuguesas reaccionaron en el tramo decisivo.

Pusieron entonces el 18-17 y forzaron un desenlace reñidísimo, donde España soportó la ajustada batalla. Sin embargo, el segundo set cambió por completo y Portugal comenzó con un 1-6 que provocó el tiempo muerto del seleccionador español, Pascual Saurín. Pese a todo, la diferencia aumentó (10-19) y Portugal mantuvo el control cuando España se levantó.

Gracias sobre todo a Zoi Mavrommatis, hubo un 19-21, pero las lusas aguantaron el arreón rival y ataron el set para devolver el equilibrio. De hecho, esa igualdad fue luego constante en el inicio del tercer set (8-8, 13-13), si bien Portugal puso tierra de por medio con el 15-20 y no tardó en adjudicárselo, complicando el encuentro para las 'Leonas'.

La cuarta manga vio tempranas ventajas lusas (8-10, 9-13) y de nuevo a España 'remando' para empatar (16-16). Portugal contestó de inmediato con dos puntos seguidos y de poco sirvió que Saurín agotase sus tiempos muerto en busca de la épica, que nunca llegó porque el cuadro portugués mostró más puntería en el desenlace y terminó rubricando su victoria.