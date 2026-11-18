Pedro Flávio, president, de la FDI-Portugal, junto a Frank González, presidente de la RFEDH - RFEDH

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) y la Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal) han suscrito un convenio de colaboración con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables anualmente, para impulsar estas modalidades en la península ibérica mediante programas conjuntos y la apertura de las competiciones españolas a deportistas y técnicos lusos, según ha informado este miércoles la entidad española en un comunicado.

El acuerdo abarca todas las especialidades de la RFEDH --hockey sobre hielo, patinaje artístico y de velocidad sobre hielo, 'curling', 'bobsleigh' y 'skeleton', y 'luge'-- y se suma a la cooperación ya existente con la Federació Andorrana d'Esports de Gel (FAEG) para consolidar un espacio deportivo común en el territorio peninsular, cuya primera cita será la celebración conjunta de los Campeonatos Nacionales de Patinaje de Velocidad en la localidad alemana de Inzell entre el 18 y el 20 de diciembre de 2026.

"Este convenio pone por escrito algo que ya veníamos practicando con la FDI-Portugal: la confianza mutua y la voluntad de trabajar juntos. Darle un marco estable de cuatro años nos permite pasar de colaboraciones puntuales a una estrategia compartida, con reglas claras y objetivos a medio plazo", ha valorado el presidente de la RFEDH, Frank González, en declaraciones recogidas en la nota, en las que ha subrayado que compartir competiciones y conocimiento "eleva el nivel" de las pruebas españolas y enriquece a clubes, entrenadores, jueces y deportistas.

Por su parte, el presidente de la FDI-Portugal, Pedro Flávio, ha destacado que esta alianza "supone un paso importante para el desarrollo de los deportes de hielo en Portugal y para reforzar la cooperación ibérica", ya que permitirá que los deportistas y técnicos lusos "progresen y se beneficien de la experiencia de España" mediante iniciativas concretas y duraderas.

En el plano práctico, el convenio se articulará mediante protocolos anuales y una comisión mixta de cuatro miembros, contemplando en su arranque la inscripción de patinadores artísticos portugueses en los Campeonatos de España --sin optar al título nacional-- y en la final de la Liga Iberdrola si alcanzan la puntuación exigida sin restar plazas a los españoles, la incorporación de equipos lusos a competiciones de hockey como la Liga Ibérica y la puesta en marcha de planes conjuntos de tecnificación y formación técnica.