España preselecciona a 11 atletas para la prueba de maratón en el Europeo de Birmingham

Archivo - La atleta española Laura Luengo termina undécima en el maratón femenino de los Mundiales de atletismo de Tokio. - RFEA | SPORTMEDIA - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

España acudirá al Campeonato de Europa de Birmingham que se celebrará del 10 al 16 de agosto, por primera vez en tierras británicas, con una preselección de 11 atletas (6 hombres y 5 mujeres) que competirán en la prueba de maratón, que también será válida para la competición por equipos.

Según un comunicado de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), un total de 11 atletas han sido preseleccionados tras cumplir los requisitos establecidos por European Athletics y los criterios de preselección fijados por el Área de Alto Rendimiento, y la Dirección Deportiva de la RFEA.

Repetirán en este Campeonato de Europa, aunque cambiando la media maratón por la maratón, cuatro de las integrantes que lograron el bronce por equipos en Roma 2024 -Laura Luengo, Ester Navarrete, Fátima Ouhaddou y Meritxell Soler-, a las que se sumará Carolina Robles, que en aquel europeo fue finalista en los 3000 obstáculos.

Lidera la lista la actual campeona de Europa de maratón, Fátima Azahaara Ouhaddou (2:24:05), que este año se ha proclamado campeona de España de media maratón en Mérida. Junto a ella estará la campeona de España de la distancia, Carolina Robles, que firmó un debut en el Campeonato de España de maratón en Barcelona con 2:24:56, la segunda mejor debutante española de la historia.

En el equipo masculino se encuentra el plusmarquista nacional de media maratón, el aragonés Carlos Mayo (59:39 y 2:08:53 en maratón), que se estrenará en esta distancia en un gran campeonato internacional tras lograr la plata europea por equipos en la media maratón de Bruselas.

En ese mismo equipo también estuvieron el campeón de España de Campo a Través Nassim Hassaous (2:08:44) y el campeón de España de media maratón (2025 y 2026), Jorge González (2:08:34). Junto a ellos estará el campeón de España de maratón en 2024 Ibrahim Chakir (2:07:21), quinto español de todos los tiempos y olímpico en la distancia en Paris 2024.

Como en el equipo femenino, habrá un especialista en 3000 obstáculos, el plusmarquista nacional Fernando Carro (2:09:07 en maratón), que ya fue campeón de España de media maratón en 2022 y para quien Birmingham será su primer campeonato internacional en ruta.

Así, la preselección completa la integran Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González, Nassim Hassaous y Carlos Mayo; y Laura Luengo, Ester Navarrete, Fátima Azzaharaa Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler. Ambas pruebas se disputarán el domingo 16 de agosto, con salida de los hombres a las 8.30 horas y de las mujeres a las 9.10 (hora peninsular española).