España presenta candidatura para albergar los Mundiales de rugby 2035 y 2037

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, durante la presentación de la candidatura para acoger el Mundial de rugby masculino en 2035 y en 2037, el femenino. - RFER

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) presentó este martes la candidatura oficial para que España pueda albergar el Mundial de rugby de 2035, en la modalidad masculina, y el de 2037, en la femenina, en "el mejor momento de la historia" de este deporte a nivel nacional cuando afronta un periodo de "transformación del rugby a nivel mundial".

"Poca gente se cree que España va a organizar el mundial en 2035. Y ya anunciamos que somos candidatos y tenemos todas las piezas para ganar esta carrera que es el tercer evento del mundo por repercusión", anunció el presidente de la RFER, Juan Carlos Martín.

El dirigente recalcó que un Mundial de rugby se estima que mueva "tres mil millones de euros" que beneficiarían a España. "Hay que recordar que es un tema de 'marca España'. España se puede beneficiar del rugby mundial y el rugby mundial de España. Estamos en el mejor momento de la historia y el lugar adecuados, en el epicentro de la transformación del rugby a nivel mundial. Somos el catalizador para que se vuelve un deporte global", afirmó Martín.

"Somos el país del entorno del Seis Naciones que más rugby consume. Competimos en hombres y mujeres en XV y seven y en todas las categorías", apuntó sosteniendo que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "ha sido el principal soporte". "Luego se han ido añadiendo otros actores como LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dentro del proyecto continuista con el Mundial de 2030. No hay nada que nos pare, depende de nosotros y ahora tenemos que creérnoslo", indicó.

"El panorama es muy bueno, no lo hacemos solo por casualidad, va a dejar un legado importante. Tenemos la confianza de World Rugby", manifestó. Y es que la candidatura española compite con "dos gigantes" como Japón, que iría con Hong Kong y Singapur, y Argentina, de la mano de Uruguay, Chile y Brasil. "Aunque deportivamente hablando están por encima, en 2035 estaremos nosotros ahí, para ello estamos trabajando", aseveró puntualizando que "toca Europa, toca España".

El acto contó con la presencia del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, que celebró la presencia de "la familia del rugby" en la sede del deporte español. "Hoy la Federación de Rugby, que está cada vez más fuerte, presenta la candidatura para acoger un Mundial en España y para que sea realidad. Tenemos muchas opciones", destacó.

Uribes aprovechó la ocasión para resaltar el "buen trabajo del CSD, que unas se ven y otras no tanto". "Tenemos una clarísima vocación por la internacionalización del deporte y una de nuestra prioridades es traer eventos a España. Tenemos la Copa del Mundo de fútbol en 2030 y la Ryder Cup en 2031 en Girona. Son dos grandes noticias, y la tercera queremos que sea que traemos el Mundial de rugby masculino en 2035 y el femenino en 2037. Se dan las condiciones", subrayó.

Por su parte, José Antonio Barrio, director de Rugby de la RFER, ensalzó el papel que lleva haciendo la federación para "cambiar el rugby". "Esto es una historia de convencimiento, vinimos para cambiar el rugby, y si tenemos los dos mundiales, sería algo muy posible. Esta posibilidad es una situación muy favorable para conseguir ese objetivo", reconoció.

"Trabajamos en un plan común de alto rendimiento y de competición para cohesionar todas nuestras estructuras y todo lo bueno que tiene el rugby español. Hemos hecho una apuesta decidida por el alto rendimiento en rugby XV y seven en hombres y mujeres porque creemos en las bondades del deportista español", señaló.

Por ello, desde la RFER el "plan es ir a por los dos" Mundiales. "Hemos crecido en infraestructuras y en poner en valor a los deportistas con el 'staff' también. Trabajamos desde hace tiempo con los cuatro seleccionadores revisando el trabajo cada dos años y el fin al que queremos llegar. Queremos instaurar una filosofía del equipo", incidió.

"Estamos trabajando de cara a la Copa del Mundo en algo que nos puede ayudar mucho que es el número de licencias. No podemos estar con el que tenemos y es un objetivo que nos hemos marcado. Hay temas como seguros, instalaciones y demás que el Mundial nos puede ayudar cambiar claramente", aseguró.

Mientras que Gabriel Sáez, vicepresidente del Área Deportiva, Planificación y Estrategia de la RFER, evidenció la oportunidad que tienen delante para dar "un salto del rugby español no es solo deportivo". "Es un salto estructural, ambicioso, espectacular y grandioso, pero absolutamente real y alcanzable. Durante muchos años, el rugby en España ha crecido solo gracias al generoso y heroico esfuerzo de clubes, territoriales, entrenadores, jugadores y voluntarios", comentó.

"Pero si queremos dar el siguiente paso, ese modelo ya no es suficiente. En los 90 el modelo del profesionalismo de nuestro deporte pasó por delante y no nos subimos", confesó. Es por ello que proponen un modelo que sea "profesional, estructurado, lleno de esperanza capaz de romper barreras, sostenible y con ambición internacional de que el rugby mundial mire a España para siempre con atención".

"Así es como ocurre en los demás deportes colectivos donde España compite. El objetivo es que cuando llegue ese Mundial sea la primera gran parada y lleguemos a la estación con billete de primera clase para el resto del trayecto con todos en ese avión", zanjó.